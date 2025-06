“Fuori orario” è il nuovo singolo del progetto Le Donnole

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 20 giugno 2025 il nuovo singolo della rock-band milanese Le Donnole. “Fuori Orario”, questo il titolo della canzone, si colloca musicalmente a metà tra Green Day e Zecchino D’Oro, mettendo in versi tutto ciò che può nascere dal consumo di pessima birra alla spina e hashish al gusto di copertone che alimentano un turbinio di pensieri sconci, ricordi alterati e sogni ad occhi a mezz’asta: immagini che si sovrappongono, come in una dissolvenza incrociata, a quelle dei film in bianco e nero che scorrono la notte uno dopo l’altro nel programma “Fuori Orario. Cose (mai) viste”. Tutto comincia da un cartello fuori da un baretto per turisti in centro-città. Il menu “lasagna, carbonara, cotoletta di pollo, insalata, pokè” sembra una filastrocca per bambini che sarebbe stato un peccato non mettere in versi, come indispensabile sembra riflettere sulla reale altezza di Napoleone. Ma poi, senza quasi accorgersene, ci si ritrova sul divano, con la televisione accesa su Rai 3, finché l’eccitazione cala assieme alle palpebre e tutto finisce per poi ricominciare.

“Ho scritto questa canzone tornando a casa con la mente obnubilata da un sabato sera come si deve. Tra i fumi dell’ebbrezza si formavano sfocate immagini poetiche, nonsense, sconce. Proprio il classico mix che ispira costantemente canzoni e attitudine delle Donnole.” (Liuk, chitarrista)

BIO:

Le Donnole nascono nella periferia sud-ovest del capoluogo lombardo per l’esigenza di vedere meno musi lunghi in giro per il quartiere. Nei loro pezzi osservano e descrivono i personaggi più curiosi che incontrano per strada, ma puntano anche i riflettori su questioni d’interesse nazionale, come l’Ilva di Taranto, ed internazionale, come il conflitto curdo-turco, prendendo per i fondelli, per indole cinica oltre che polemica, le storture di questo mondo.

Le apparizioni dal vivo della band sono caratterizzate da sonorità rock con influenze variegate come le piume del fagiano birmano, e dalla appariscente presenza scenica. Come il suono del manganello del secondino sulle sbarre di una cella, la musica di Catz (voce), Jack Noia (basso), Liuk Sconci (chitarra) e Daniele Right (batteria), riecheggia nei cuori di tutti coloro che non hanno mai pensato che il rock’n’roll fosse morto. Non per niente non sarete gli ultimi a sentir definire la musica de Le Donnole “Rocchenroll da galera”. Instagram YouTube