Fuori il singolo e video “Squotto il mondo” di MITRA

Pubblicato per la KML Records il brano Squotto il Mondo, il nuovo singolo di MITRA uscito l’11 novembre 2020 e accompagnato dal video ufficiale visibile su Youtube e su VEVO.

«Squotto il Mondo è un pezzo grezzo – spiega Mitra – dove mischio l’italiano al dialetto e ad un po’ di inglese».

Guarda il Video: https://youtu.be/ZzabGQtDpc8

Maria Teresa Mastrodonato, in arte Mitra, è cresciuta a Bitonto, piccola città in provincia di Bari.

Ha iniziato a scrivere sin da quando aveva 15 anni, non come rapper ma come scrittrice… Scriveva lettere lunghe chilometri a sua mamma, ai suoi amici, professori e dirigenti scolastici… Poi, poco più che sedicenne, ha conosciuto una piccola donna, con cui ancora condivide la sua vita… E a lei dedicò la sua prima traccia, registrata in cameretta su un beat scaricato da youtube e un microfono di soli 10 euro del negozietto cinese dietro casa.

Maria Teresa non ha mai pubblicato nulla fino a 23 anni, ma ha scritto di ogni sua avventura o sensazione con passione e verità. Ogni strofa, ogni rima è basata sull’empatia verso la vita e la connessione della coscienza. Ogni testo è scritto per mantenere in vita un’anima che è sempre più difficile preservare nella società attuale.

Ha sempre viaggiato. La curiosità di “andare oltre le mura” non le ha mai concesso una dimora fissa. Quindi, per sua scelta, ha rallentato l’uscita di Mitra. Chi la conosce sa che non esiste pseudonimo migliore per rappresentare quella che è la sua persona. Ha dedicato al mondo arcaico il suo nome, perché la scrittura è una delle armi più antiche: trasmettere la verità in ogni sua canzone, questo è uno dei suoi obbiettivi.

«Ho incontrato mille produttori – prosegue MITRA – che in tutti i modi hanno cercato prima di comprarmi e non avendo buoni risultati, di sabotare ogni mia uscita. Ma non mi sono mai arresa, e per fortuna direi. Perché oggi, a 27 anni, dopo giorni in cameretta a scrivere tracce e poesia per il mondo, ho incontrato un grande uomo che porta il nome Alessio d’Urso, in arte Doc Ketamer.»

Doc Ketamer è diventato il suo producer. Ha osservato e ascoltato ogni sua singola azione e testo. Insegnandole la calma, la respirazione, la pazienza e la perfezione, costui ha sfruttato le sue capacita senza voler cambiare nulla e Mitra è davvero orgogliosa del lavoro che ne sta venendo fuori.

«Non diremo ancora quante tracce definitive usciranno e il nome del piccolo Ep a cui stiamo lavorando con Doc Ketamer – continua ancora l’Artista – ma vi assicuro che sarà pieno di emozioni. Pieno di verità e dal più piccolo al più grande troveranno in esso parte della propria vita».

Squotto il mondo rappresenta parte della vita di MITRA ed è un pezzo molto provocatorio: «Ai tempi d’oggi parlano tutti di strada, droga, crew… Beh, io per strada ci sono stata – conclude MITRA – e ci sono. Per occupare, resistere, conoscere e farmi conoscere. Ho squottato dai 19 ai 26 anni. Ho conosciuto gente fantastica, artisti pieni di idee ed energie. Insomma, l’altro lato della società che nessuno vuole farci vedere. Ma esiste».

Squotto il mondo è disponibile su youtube e su tutti i migliori digital stores.

Credits

Diretto da Domenico (Bore) Iannucci

All lyrics by Mitra

All music by Doc Ketamer

Mario Lo Castro (Jack Jumper)

Ernesto Randone (Jack Jumper)

Martijn de Groot (Still Sound)

Mix & Master (at Hal5)

by Still Sound

Executive producer: Alessio D’Urso

Produced by KML

Contatti

Facebook: https://www.facebook.com/alessio.durso.16144

Facebook: https://www.facebook.com/klanmuziklab/

Instagram: https://www.instagram.com/doc_ketamer/

Website: https://www.ketamer.com/