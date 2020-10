Fuori “Dell’amore non so scrivere” di Michele Pavanello feat. Paolo Lazzarini

È uscito il 23 ottobre 2020 Dell’amore non so scrivere, il nuovo singolo del cantautore Michele Pavanello registrato insieme al pianista Paolo Lazzarini.

« “Non ho paura della cattiveria dei malvagi ma del silenzio degli onesti.” Questa frase di Martin Luther King è forse il passaggio ispiratore della mia ultima canzone Dell’amore non so scrivere. – spiega l’autore Michele Pavanello – Un testo che nasce dalla consapevolezza raggiunta che il politically correct non è sempre la via del rispetto, ma a volte, purtroppo, nasconde l’ipocrisia di un silenzio assurdo e colpevole. E’ una canzone contro il razzismo, che vuole ricordare la strage dei centodiciassette esseri umani lasciati annegare davanti alle coste libiche nel gennaio del 2019. Questo brano è una ribellione allo scempio, necessaria, fosse anche una sola goccia anch’essa dispersa nel profondo dello stesso mare, non ha importanza».

Dell’amore non so scrivere è un brano dallo stile classico del cantautorato italiano, con un arrangiamento solo per voce e pianoforte che lascia spazio all’interpretazione e all’importanza del testo scritto da Pavanello.

«La collaborazione con il maestro e amico pianista Paolo Lazzarini – prosegue Michele Pavanello – è stata un’esperienza unica. Registrata la voce nella versione definitiva si è poi cancellato completamente l’arrangiamento musicale e Paolo ha inciso il pianoforte come se si approcciasse al brano per la prima volta. E diventa subito una relazione intima tra due linguaggi, la musica e le parole, come una danza, un passo a due».

Le riprese, il mix e il master di Dell’amore non so scrivere sono stati curati da Alberto Piva.

Ascoltalo su Spotify: https://spoti.fi/2Hr1VNu

o su Youtube: https://youtu.be/j92ZlLzd6rA

Dell’amore non so scrivere, è il quinto singolo di Pavanello uscito dopo i brani Vanità (agosto 2018), Eppure Nevica (gennaio 2019), Oceano (luglio 2019), Non è casa mia (settembre 2019). Tutti i singoli usciti faranno parte di una raccolta che conterrà anche altri brani inediti e che è in fase di realizzazione.

Credits

Titolo: Dell’amore non so scrivere

Autore e compositore: Michele Pavanello

Etichetta: Michele Pavanello (autoprodotto)

Arrangiamenti: Paolo Lazzarini

Riprese, mixing e mastering: Alberto Piva

Photo: Luigi De Frenza for Balcony TV Schio

