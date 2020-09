Funerale di Ivan Grave, il nuovo brano

Dopo aver fatto parlare di sè tutta l’estate con posizioni radicali ed uscite sopra le righe, Ivan Grave, il controverso frontman dei Tracy Grave, continua l’avvicinamento al suo disco da solista in uscita a settembre per Volcano Records anticipando l’album con un nuovo singolo dal titolo lapidario: Funerale.

Dopo aver già fatto ascoltare ai suoi fan qualche settimana fa il pezzo Non Fumo Con J-Ax, Grave rilascia adesso un videoclip nel quale ci mette il corpo e la faccia e non potrebbe essere più incazzato di così, con un testo tagliente che rivendica libertà e ribellione. “Ora non ho voglia di vestirmi bene, ma chi lo dice che sto male? La soluzione a tutte le tue pene, sarà il tuo funerale” canta il giovane artista sardo che non le manda a dire, sbuffa, strilla e punta i piedi a terra, esattamente come una rockstar dovrebbe fare davanti alla storia che passa, al tempo di proclami social e ipocrisie mediatiche alle quali tutti assistiamo.

Ivan Grave è un artista libero che canta la sua visione caustica e corrosiva di un mondo nel quale non si riconosce e nel quale è rimasta solo una cosa a salvarci: la musica.

