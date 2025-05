“From Beginning To End” è il nuovo EP di Riccardo Gileno

É disponibile da venerdì 2 maggio 2025 su tutte le piattaforme digitali (per Mahogany Songs), il nuovo EP del musicista e songwriter Riccardo Gileno. Metà croato e metà canadese, di stanza a Trieste, la città che già dal nome (dall’etimologia di “terg”, mercato) rappresenta un luogo di scambio e contaminazione, Riccardo Gileno torna ad offrirci il suo personalissimo sguardo internazionale, con disco dal titolo “From Beginning To End” – già anticipato dal brano “No need (big house in Malibu)” uscito il 10 aprile.

Riccardo Gileno presenta qui un nuovo e intimo progetto, un timido manifesto di valenza universale: sei brani che raccontano esperienze comuni — il dubbio, il desiderio, l’attaccamento ai ricordi, la perdita e la rinascita — in un percorso che appartiene inevitabilmente a ciascuno di noi. Il suo sound, di chiara impronta folk e cosmopolita, si distingue per l’essenzialità emotiva varcando ogni confine, anche della scena italiana.

Ogni storia, in qualche modo, ha un inizio e una fine. Lo sappiamo tutti.

Si dice che ogni storia sia a sé stante, ma è davvero così?

D’altro canto, tutti abbiamo nutrito dei dubbi, deciso di lasciarci andare ai piaceri della carne, provato a convincere gli altri con le nostre idee, tentato di aggrapparci ai bei ricordi pur sapendo che ci stavano scivolando dalle mani, pensato che più niente fosse importante, trovato la pace e il rilascio necessari a superare un grosso ostacolo.

E potrei pure continuare.

Ma questi sei brani sono proprio il racconto di queste esperienze.

E non sono necessariamente le mie, potenzialmente sono di tutti.

Che poi, tanto si ricomincia. Lo sappiamo tutti.

(Riccardo Gileno)

SCOPRI IL DISCO: https://ffm.to/frombeginningtoend

Riccardo Gileno:

musica, parole, voci, chitarra acustica (tutte le tracce)

percussioni (tracce 2, 3)

chitarra classica (traccia 4)

Matteo Brenci:

chitarra elettrica (tracce 1-5)

chitarra classica (traccia 2)

synth, piano (tutte le tracce)

basso (tracce 2, 4)

programmazione (tracce 1-5)

Francesco Cainero:

basso (tracce 1, 3)

Marco Vattovani:

batteria (traccia 4)

Prodotto da: Matteo Brenci & Riccardo Gileno

Mixato da: Riccardo Parravicini (tracce 1-4), Alessandro “Sesto” Giorgiutti (tracce 5,6)

Masterizzato da: Riccardo Parravicini (tracce 1-4), Riccardo “Ricky” Carioti (tracce 5,6)

Artwork: Irene Dose

BIO:

Riccardo Gileno nasce all’inizio degli anni ’90, da madre nata in Croazia e padre nato in Canada. Nonostante la musica suonata sia di casa (padre e fratello cantautori), ci si avvicina solo a 20 anni, imparando a suonare basso e chitarra e a comporre i primi brani. Dopo numerose apparizioni soprattutto nel Nord Italia, anche in apertura ad artisti come The Sleeping Tree, Filippo Graziani e Hit-Kunle, il suo progetto solista inizia a concretizzarsi nel 2017, con l’uscita dell’EP “The Curse”, totalmente auto-prodotto insieme a Matteo Brenci (40 Fingers), grazie a cui vince l’anno successivo il Premio “MEI Superstage”, dedicato ai migliori artisti indipendenti italiani.

Nel maggio del 2021, pubblica il suo LP d’esordio “In Tune”, co-prodotto con Matteo Brenci e Giuliano Dottori, che porterà in tour con 20 date tra Italia, Germania e Regno Unito.

Nel biennio 2023-2024, si dedica alla scrittura e alla registrazione del suo nuovo EP, “From Beginning to End”, sempre co-prodotto con Matteo Brenci, in uscita il 2 maggio 2025 con Mahogany Songs.

IG: https://www.instagram.com/riccardogileno_/

FB: https://www.facebook.com/RiccardoGilenoMusic/

YT: https://www.youtube.com/@RiccardoGileno10