FRIENDZONE, pubblicato il nuovo singolo “Quelli che suonano il rock”

La Ghost Record è orgogliosa di comunicare che da oggi è disponibile sui principali digital stores il nuovo singolo dei Friendzone dal titolo “Quelli che suonano il rock”. Questo nuovo brano , racchiude un po’ lo spirito e la passione che hanno, il cui titolo è di facile interpretazione…” QUELLI CHE SUONANO IL ROCK”, ma dopo un attento ascolto del testo si capisce che lo stesso raccoglie parole di persone che non capiscono il senso ed il valore della musica, che commentano e criticano chi sta sul palco ad esibirsi.

I Friendzone, non sono un gruppo nel termine classico … il fondatore, Giordano Forlai, già con la prima loro uscita nel 2019 col singolo “ NOI NON SIAMO COME VOI” ( divenuta sigla della manifestazione Mentana rock) e successivamente col brano “ LA GABBIA” NEL 2025, ha ideato queste avventure con un pout pourri di artisti che entrano ed escono e si intercambiano a seconda della situazione, quindi un agglomerato di amici che si ritrovano a suonare e cantare e partecipare alla produzione in tutti i suoi aspetti , da cui appunto il nome “FRIENZONE”.

Si alternano musicisti , arrangiatori, cantanti ovviamente disponibili alla chiamata di Giordano, quale autore dei brani, ma che agisce in completa sinergia con tutti i partecipanti nella realizzazione di un prodotto dove deve emergere l’arte ed il gusto di ognuno.