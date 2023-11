“Frantumi” è il nuovo singolo di Elton Novara

É uscito venerdì 22 settembre 2023 per Piuma Dischi / Hukapan e in distribuzione The Orchard il nuovo singolo di Elton Novara, dal titolo “Frantumi“, un nuovo capitolo che è anche un messaggio per l’essere umano dei nostri tempi; quello che rincorre proprio quei tempi, la cui priorità è sopravvivere, o almeno provarci, facendosi, però, risucchiare da un circolo vizioso in cui la propria vita si nullifica.

‘’Frantumi è la descrizione di un esaurimento nervoso da burnout lavorativo; un precario che lavora nel settore privato – dice l’artista – crolla in pezzi dopo anni a cercare di sorreggere la propria stabilità economica, sacrificando nel processo qualsiasi tipo di benessere fisico e psicologico’’.

Qui il grande dilemma: esistere o resistere?

SCOPRI IL BRANO: https://spoti.fi/3Slkkh6



Testo di Elton Novara

Musica di Elton Novara e Marco Ulcigrai

Prodotto da Marco Ulcigrai

Chitarre, basso, tastiere, voci: Elton Novara

Programmazione elettronica e drum machine: Marco Ulcigrai Mixato da Marco Ulcigrai

Master di Andrea “Berni” de Bernardi presso Eleven Mastering

BIO:

Elton Novara è un cantautore e polistrumentista di Milano.

Nato come chitarrista virtuoso, tra gli altri allievo di Cesareo (Elio e le Storie Tese) nei primi anni 10 si impone sulla scena alternativa della provincia di Varese con i primi EP, radunati nella raccolta “Lei ha perso il contatto con la realtà” prodotto da Andrea “Bernie” de Bernardi nel 2014. Dedica la seconda metà del decennio all’attività di turnista per diversi artisti e ad un’intensissima attività live che lo porta a condividere il palco con artisti di caratura nazionale proponendo la sua musica ad un pubblico sempre più fedele e diventando un artista di culto nella scena di Milano. Nel 2018 pubblica il singolo “Papango” in feat con i The Van Houtens. Pubblica nel 2021 l’album di esordio “Elton Novara“, prodotto da Marco Ulcigrai (I Ministri, Il Triangolo, Le Luci della Centrale Elettrica) per l’etichetta bolognese Manita Dischi ed Hukapan, la storica label di Elio e le Storie Tese. Ospite dell’album è Cesareo, chitarrista proprio degli “Elii”. Il primo singolo estratto dall’album, “Pizzapatatini“, accompagnato dal videoclip realizzato da Ariele Frizzante, ottiene una forte reazione dal pubblico dell’indie alternativo e porta alla nascita di Orgasmatour, il primo tour nazionale dell’artista, prodotto da Tube Music Italy.

È attualmente in studio con Marco Ulcigrai per lavorare al nuovo album di inediti in uscita per Piuma Dischi ed Hukapan.