Franky Selector: il nuovo disco e il tour italiano

Torna in Italia dopo il fermo imposto dalla pandemia, il canadese Franky Selector per raccontarci di un disco decisamente “italiano” come “Italians do it (Never) Better”. Completamente riprodotto e riarrangiato da musicisti italiani, tra cui la Banda Maje, Walter Celi e C’ammafunk, il nuovo lavoro promette un legame più generoso con il nostro paese, legame che era partito dal precedente “Never Better” con l’interessante deriva partenopea impressa dalla featuring di Dario Sansone dei Foja. E torna dal vivo, dicevamo, per la O’Live di Roberto Forlano che da anni segue l’artista di Montreal:



15 Cesena – Cantine di Villa Nellcôte

16 Bologna – Gallery 16

17 tbc

20 Monticelli (PC) – Circolo Amici del Po

21 Roma – Barfly

22 Frosinone – Terra Madre

23 Contursi (SA)

24 Battipaglia (SA) Monkey

25 Succivo (CE) Bartò

28 Pagani (SA) – Cinquanta Spirito Italiano

29 Manduria (TA) – Angelè

30 Massafra (TA) – New Magazine Pub