Frankie’s Songs Acoustic Duo: Francesco Di Giovanni e la sua anima cantautorale il 15 marzo a Roma

Il 15 marzo prossimo alle ore 21:00 presso l’Associazione Stare Bene a Roma in Via Colfelice 14 (nei pressi della Metro Colli Albani), Francesco Di Giovanni riproporrà il suo Frankie’s Songs Acoustic Duo e, accompagnato al pianoforte dalla sua compagna di musica e di vita Gabriella De Nardo, proporrà alcune tra le circa sessanta canzoni scritte dagli anni ‘70 ad oggi: un magico incontro fra parole e musica che prende vita di un denso feeling jazzistico nutrito dagli anni di ascolto di grandi come Gershwin, Ellington, Jobim, Mancini.

Frankie, al secolo Francesco Di Giovanni, chitarrista, jazzista, eclettico compositore, capace di cimentarsi in ogni genere di musica, spaziando da composizioni per strumenti solisti, alla musica da camera, al genere sinfonico, fino al Musical e all’Operetta, in vari decenni di attività ha scritto anche oltre sessanta canzoni.