Franco Giaffreda – é uscito “Apologia di un destino comune”

È uscito “Apologia di un destino comune”, il nuovo album progressive rock/hard rock di Franco Giaffreda. Tra brani rock, ballate acustiche e brani strumentali in stile Progressive anni ‘70 “Apologia di un destino comune” è un concept-album che racconta la storia di tre persone comuni, prima e dopo l’avvento del Covid-19. Tutti i brani sono stati composti in un mese, durante il primo lockdown. Se volete ascoltare un cantante/chitarrista che mette in risalto, oltre al testo, anche la parte strumentale, “Apologia di un destino comune” è il vostro album!

Link streaming su Spotify: https://open.spotify.com/album/3yFYuN9Qmp4NWrGP5V751P

Franco Giaffreda, classe 1970, è un chitarrista, cantante in attività dal 1989. Tra le band in cui ha suonato sono presenti nomi come “Evil Wings”, “Biglietto per l’Inferno” e “Get’em Out” e collaborazioni con artisti quali Fabio Concato, Massimo Priviero e Nic Potter dei VDGG.

Per approfondire: https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Giaffreda

Track List:

01 – 2020

02 – Controcorrente

03 – Oltre la Tempesta

04 – Niente ha più senso

05 – Solo le Nuvole

06 – Incredibile Realtà (Feat. Michael Manring)

07 – Re-legati

08 – Di chi è la colpa?

09 – Nel Silenzio

10 – Momenti

11 – Invisibile Vampiro

12 – Sospeso fra le Stelle

13 – Apologia di un destino comune

Line up:

Franco Giaffreda: Voce, Chitarre, Flauto, Mellotron

Andrea Papini: basso

Walter Rivolta: Batteria

Data Release: 8 Febbraio 2021

Genere: hard rock/Prog/Cantautorale

Etichetta: NoiNessUNO Records

Link:

https://www.francogiaffreda.it/