Francesco Tricarico al festival Jazz Alguer il 29 agosto 2025

Il programma di JazzAlguer prosegue e il 29 agosto, alle 21:30, sul palco di Lo Quarter arriva Francesco Tricarico con lo spettacolo “Buonasera, io sono Tricarico”.

Lo show si terrà a Largo Lo Quarter ad Alghero (SS) e non sarà un semplice concerto né un reading tradizionale, ma un concept show musicale in cui l’artista si racconta: legge appunti, condivide pensieri intimi e limpidi, alterna momenti di lucida follia a lampi di razionalità spiazzante. Accompagnato al pianoforte da Michele Fazio, Tricarico canta le sue canzoni più amate (Io sono Francesco, Vita tranquilla, Il bosco delle fragole, A Milano non c’è il mare, Amo, Musica, La pesca, Non mi parlare d’amore, Formiche, Mi manchi negli occhi, Mi state tutti immensamente…), suona il flauto e invita il pubblico a seguirlo in un percorso “estremamente soggettivo, ma che per certi aspetti appartiene a tutta l’umanità, sempre alla ricerca di un perché e di un senso, proprio quando tutto sembra sgretolarsi”.

Biografia

Francesco Tricarico nasce a Milano il 1° febbraio 1971. Figlio di un aviatore, si appassiona presto alla musica e si diploma in flauto traverso al Conservatorio di Milano.

Debutta nel 2000 con il brano Io sono Francesco, canzone autobiografica che conquista subito la vetta delle classifiche. Nel 2002 pubblica l’album d’esordio Tricarico e parte per un tour aprendo i concerti di Jovanotti.

Nel 2004 esce il secondo album Frescobaldo nel recinto. L’anno successivo collabora con Leonardo Pieraccioni per il film Ti amo in tutte le lingue del mondo. Nel 2007 torna con il singolo Un’altra possibilità e scrive per Adriano Celentano La situazione non è buona.

Nel 2008 partecipa al Festival di Sanremo con Vita tranquilla, vincendo il Premio della Critica Mia Martini, e pubblica il terzo album Giglio.

Seguono numerosi progetti:

Da chi non te lo aspetti – Prima parte (2016), con sei brani inediti e due successi già editi;

Il duetto con Francesco De Gregori in A Milano non c’è il mare (2019);

Il singolo Abbracciami fortissimo (2019), che anticipa l’album Amore dillo senza ridere ma non troppo seriamente (2021);

Il libro Palla persa. Una favola d’amore (2019).

Oltre alla sua carriera da cantautore, Tricarico ha scritto brani per grandi artisti come Celentano, Zucchero, Gianni Morandi, Malika Ayane e Drusilla Foer. Parallelamente porta avanti la sua attività di pittore: dal 2016 collabora con la Galleria Fabbrica Eos di Giancarlo Pedrazzini.