Francesco Taskayali al festival Oasi culturale ad Hacienda (Roma) il 30 novembre

Francesco Taskayali porta in scena “Le isole della memoria”, un’esperienza che va oltre la semplice esecuzione musicale. È un invito a navigare tra i luoghi interiori che il tempo non riesce a cancellare: la casa d’infanzia, un’estate lontana, gli amori sospesi.

La sua musica – un’elegante fusione di suggestioni classiche, minimalismo, jazz e contemporaneo, come negli album Pandataria e Hivern – trasforma il pianoforte in una bussola e in una voce narrante, capace di rendere il silenzio racconto.

Ogni brano diventa un approdo, un volto ritrovato, in un percorso che intreccia musica, memoria e incontri, dal Mediterraneo alle coste del ricordo.

Un’occasione per rifugiarsi nel proprio mondo interiore quando la vita si fa “troppo rumorosa”.

Video di repertorio del brano Hakan

Cenni biografici

Francesco Taskayali (Roma, 1991) è un pianista e compositore italo-turco. Ha iniziato a scrivere musica a tredici anni e oggi conta quattordici album all’attivo, tra cui Pandataria e il recente Hivern, manifesto del suo “minimalismo mediterraneo”.

La capacità di sperimentare stili e tecniche, unita a una sensibilità in continua evoluzione, lo ha reso una delle voci più originali della nuova scena neoclassica.

Nel 2024 è stato nominato direttore artistico di Piano City Palermo.

Informazioni sull’evento

30 novembre 2025 – ad Hacienda (Via dei Cluniacensi 68, Roma)

Due repliche durante la serata (ciascuna replica durata di 45 minuti):

la prima alle ore 19:00 – link prevendita

e la seconda alle ore 21:00 link prevendita