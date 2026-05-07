FRANCESCO MINIACI pubblica il nuovo album “Pythagòras” con la partecipazione della “Falaut Flute Orchestra”

“Pithagóras” è il nuovo progetto discografico del compositore e pianista calabrese Francesco Miniaci.

L’opera vede la partecipazione della Falaut Flute Orchestra, originale ensemble di 22 flautisti, diretta dal M° Paolo Totti, con la solista Roberta Ferraro.

“Pithagóras”, scritto e orchestrato dallo stesso Miniaci, è un viaggio sonoro senza confini tra classico e jazz. Il pianoforte solista, sospeso tra rigore e improvvisazione modale, dialoga con un’insolita e luminosa orchestra di flauti.

La scrittura unisce equilibrio formale e libertà espressiva, fondendo i linguaggi in modo organico e dando vita a un paesaggio musicale etereo, dinamico e profondamente evocativo. Un incontro tra matematica e poesia, tra struttura ed emozione.

Video del brano “Pithagóras” feat. Falaut Flute Orchestra

Cenni biografici

Francesco Miniaci, compositore e pianista calabrese, si diploma in pianoforte (vecchio ordinamento) nel 2008. Nel 2020 consegue la Laurea di I livello in Pianoforte Jazz con 110, lode e menzione speciale, e nel luglio 2023 la Laurea di II livello, sempre in Pianoforte Jazz, presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina, con il massimo dei voti.

Ha all’attivo circa 200 concerti in Italia e all’estero e ha partecipato a workshop con artisti di rilievo internazionale come Kenny Barron, John Hicks, Roscoe Mitchell, Uri Caine, Jerry Bergonzi, Bob Mintzer e George Cables.

Nel 2021 pubblica un disco per pianoforte solo dedicato a Thelonious Monk (etichetta Dodici Lune). Ha registrato per Radio Rai con la CJO feat. Francesco Cafiso nell’ambito del Mediterraneo Festival (2020–2021).

Ha collaborato con numerosi musicisti della scena jazz italiana, tra cui Stefano Di Battista, Simona Molinari, Rosario Giuliani, Javier Girotto e Nico Gori.

Nel 2021 vince il Premio Nazionale delle Arti come miglior performer, presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano.

Roberta Ferraro, flauto solista, si diploma in flauto traverso nel 2015 con il massimo dei voti sotto la guida del M° Salvatore Vella.

Prosegue gli studi di perfezionamento a Zurigo (Zürcher Hochschule der Künste) con Matthias Ziegler e a Monaco con Paolo Taballione, primo flauto della Bayerische Staatsoper.

Ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui:

Secondo premio all’ European Grand Prize of Music “Mendelssohn Cup” (2011)

(2011) Secondo premio al Concorso Internazionale “Città di Ostuni” (2012)

Primo premio al Concorso “Maria Grazia Cutuli” (2009)

Si è esibita in diversi contesti cameristici in Italia e all’estero (Inghilterra e Malta) e ha partecipato a masterclass con importanti flautisti, tra cui Peter Lukas Graff, Andrea Oliva e Silvia Careddu. Di recente ha preso parte alla Falaut Together Orchestra, diretta da Paolo Totti, vincitrice del Premio Culturale Italiano Art Bonus 2024 nella categoria “Esecuzione dal vivo”. Collabora con diverse associazioni musicali, tra cui A.Gi.Mus., A.M.A. Calabria e Falaut.