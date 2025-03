FRANCESCO LETTIERI

Pino

Prodotto da Groenlandia, Lucky Red e Tartare Film, in collaborazione con Netflix e Timvision

2025



è un emozionante viaggio nel cuore e nell’anima di uno degli artisti più amati e autentici della musica italiana:. Il regista napoletano, coadiuvato dal giornalista e critico musicale, che ha contribuito alla ricerca e alla selezione dei materiali d’archivio, costruisce con delicatezza e profondità un omaggio sincero, capace di toccare corde profonde, restituendoci non solo il musicista, ma anche l’uomo dietro la leggenda.

Attraverso filmati rari e inediti, frammenti di vita privata e momenti magici sul palco, Lettieri riesce a trasportarci nella Napoli di Pino, quella che amava e che cantava con passione struggente. Particolarmente commovente è il recupero integrale del memorabile concerto in Piazza del Plebiscito del 1981, simbolo di un’epoca e di una città che pulsava al ritmo della sua musica.

Le testimonianze, raccolte con una scelta stilistica intelligente e mai invasiva, diventano una melodia corale che accompagna le immagini. La scelta di lasciare la parola ad artisti e amici di “Pinotto”, alla sua famiglia, principalmente attraverso voci fuori campo, evitando le tradizionali interviste frontali, mantiene il focus sull’artista e sulla sua musica. Un unico lungo polifonico commento alle immagini e alla sua storia.

Ascoltiamo le voci di Jovanotti, Vasco Rossi, Loredana Bertè e (del tanto amato) Eric Clapton, che raccontano, con parole cariche di affetto e rispetto, quanto l’amicizia e la musica di Pino abbiano lasciato tracce indelebili nelle loro vite. Ed è impossibile non emozionarsi davanti al volto segnato dal tempo e dalla musica di amici come Enzo Avitabile, Tony Esposito e James Senese, che restituiscono al pubblico la profondità umana e artistica di Daniele.



Lettieri sceglie di intrecciare passato e presente in modo magistrale, reinterpretando visivamente alcuni tra i brani più amati di Pino Daniele, come Cammina Cammina, Chillo è nu buono guaglione e Quanno Chiove, ambientandoli nella Napoli di oggi. Moderni videoclip che commuovono e coinvolgono, mostrando quanto le sue canzoni restino vive, attuali e universali, capaci ancora oggi di raccontare storie ed emozioni che appartengono a tutti noi. Così come emoziona e commuove il brano inedito Tiene ‘mmano, consegnato da Alessandro Daniele direttamente nelle mani di Federico Vacalebre affinché tutti possano goderne, e che accompagna lo spettatore verso casa facendogli compagnia, quasi a dire: “Pino c’è sempre”.

“Pino” non è solo un documentario, ma un atto d’amore verso un artista che continua a parlare al cuore della gente. Un film capace di far sorridere, commuovere e ricordare, confermando la straordinaria eredità di un musicista che ha saputo trasformare la sua passione in poesia eterna.