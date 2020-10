FRANCESCO CALIGIURI ORCHESTRA

Arcaico Mare

Dodicilune Edizioni Discografiche e Musicali

2020



Un fulgido esempio di melting pot musicale, un succulento mélange di suoni, colori e atmosfere dallo spirito aggregante.è la nuova fatica discografica partorita dal talentuoso e intraprendente polistrumentista(flauti, sax baritono e clarinetto basso), qui brillantemente accompagnato dal suo ensemble formato da(voce),(voce),(tromba),(tromba e flicorno),(trombone),(trombone e conchiglia),(tuba),(pianoforte),(contrabbasso) e(batteria). Il CD contiene dieci brani, di cui solo due sono le composizioni originali: Rupella Antica (Francesco Caligiuri) e Roccellanea (Gianluigi Tovesi-Paolo Damiani). Mentre Völuspà (), Fly Me To The Moon (), Carols of the Bells (), God Rest Ye Merry Gentleman (tradizionale), Nature Boy (), Self Portrait in Three Colours (), La Follia () e Nostalgia in Time Square (Charles Mingus) completano la tracklist. Ad eccezione di Rupella Antica, gli arrangiamenti sono frutto dell’ispirazione di Caligiuri. Il climax crepuscolare (soprattutto nelle prime misure) di Rupella Antica sortisce un effetto pervasivo. L’eloquio di Francesco Caligiuri è sinuoso, zigzagante, intriso di energia comunicativa e verace musicalità, nonché impreziosito da ricche esplorazioni timbriche e inebrianti cenni di sheets of sound, molto ben sostenuto dalla puntuale sezione ritmica. In Roccellanea il mood è marcatamente folk. Qui il discorso improvvisativo di Caligiuri è adamantino, brioso. Dai maliardi echi ancestrali, “Arcaico Mare” è un album dal quale emerge il viscerale amore e il profondo rispetto per tutta la tradizione, a 360 gradi, senza alcun tipo di distinzione, dal folk al jazz, fino alla musica mediterranea. Un disco che profuma di autenticità interpretativa, di genuinità espressiva, ma concepito anche (al tempo stesso) orientandosi verso la modernità.

Genere: Contemporary Jazz / Modern Jazz

Musicisti:

Federica Perre, voic

Alessandro Castriota Scanderbeg, voice

Francesco Caligiuri, flutes, baritone sax and bass clarinet

Paolo Bennardo, trumpet

Luigi Paese, trumpet and flugelhorn

Gianluca Bennardo, trombone

Giuseppe Oliveto, trombone and seashell

Mario Gallo, tuba

Giuseppe Santelli, piano

Carlo Cimino, double bass

Francesco Montebello, drums

Tracklist:

01. Völusp

02. Fly Me To The Moon

03. Rupella Antica

04. Carols of the Bells

05. God Rest Ye Merry Gentlemen

06. Nature Boy

07. Self Portrait in Three Colours

08. La Follia

09. Nostalgia in Time Square

10. Roccellanea

Francesco Galigiuri

Dodicilune Edizioni Discografiche e Musicali