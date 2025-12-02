Francesco Bruno 4tet al Bourbon Street di Napoli il 5 dicembre con “New Heart Waltz”

Con l’arrivo del nuovo anno alle porte, Live Tones Napoli propone un appuntamento speciale al Bourbon Street, storico jazz club del centro città. Venerdì 5 dicembre il palco ospita il Francesco Bruno 4tet con New Heart Waltz, un concerto che assume il valore di un augurio sonoro per il 2026.

Chitarrista dalla lunga esperienza sulla scena jazz romana, attivo fin dagli anni Settanta, Francesco Bruno ha attraversato linguaggi diversi senza perdere un’identità musicale riconoscibile. La sua attività intreccia il jazz afroamericano, la ricerca timbrica e una sensibilità melodica che ha segnato anche la musica italiana d’autore. Tra le sue collaborazioni più note figura Voglia ‘e Turnà, brano scritto negli anni Ottanta per Teresa De Sio e divenuto un classico.

Il concerto propone una selezione di pagine tratte dai progetti discografici che hanno definito il percorso solistico di Bruno: da Blue Sky Above The Dreamers, album caratterizzato da un lirismo sospeso e da strutture aperte all’improvvisazione, fino al più recente Zàkynthos, lavoro in cui la scrittura si amplia verso colori mediterranei e atmosfere narrative.

Sul palco insieme a lui tre musicisti di solida esperienza: Pierpaolo Principato al pianoforte, Andrea Colella al contrabbasso e Giorgio Raponi alla batteria. Il quartetto darà forma a un repertorio che alterna brani originali, interplay serrato e atmosfere più contemplative, restituendo la varietà di un percorso artistico che ha saputo mettere in dialogo radici e nuove visioni.

Orari e biglietti

L’ingresso è previsto dalle ore 20:45, con inizio del concerto alle 21:45.

La prenotazione garantisce il posto fino alle 21:30.

Il biglietto d’ascolto ha un costo di 12 euro ed è acquistabile in loco tramite biglietteria meccanizzata o in prevendita su GO2.

Servizio drink & food disponibile alla carta.

Info e prenotazioni

338 9941559 – 338 8253756