Francesco Bearzatti live a Spazio Rossellini (Roma) con “Post Atomic Zep” l’11 marzo

Martedì 11 marzo 2025 | Ore 21:00

Spazio Rossellini, Roma

Biglietti: €10 + prevendita

Il sassofonista Francesco Bearzatti porta a Spazio Rossellini il suo ultimo progetto discografico “Post Atomic Zep”, un audace omaggio ai Led Zeppelin, parte della rassegna Spazio Jazz.

Biglietti disponibili presso Spazio Rossellini

Info e prenotazioni: 345 297 8091

“Post Atomic Zep”: quando il jazz incontra il rock

L’album, pubblicato per doKumenta Music e distribuito da TAG, reinterpreta in chiave jazz i brani iconici della storica rock band britannica. Un viaggio sonoro tra improvvisazione, groove ed energia rock, che unisce il linguaggio del jazz con l’anima selvaggia dei Led Zeppelin.

Bearzatti sarà accompagnato da Danilo Gallo – basso ed elettronica e Stefano Tamborrino – batteria e voce

Bearzatti racconta:

“Con questo progetto chiudo un cerchio iniziato nel 2005, quando incisi una suite dedicata ai Led Zeppelin. Mettere il distorsore sul sax e sentirmi contemporaneamente Page e Plant è qualcosa di straordinario. Grazie a Gallo e Tamborrino, la sensazione di essere in una vera rock band è più reale che mai!”

Francesco Bearzatti: una carriera tra jazz, rock e sperimentazione

Sassofonista innovativo e visionario, Francesco Bearzatti è noto per il suo stile fuori dagli schemi e per la capacità di mescolare generi e influenze.

Vincitore del Top Jazz 2009 come miglior strumentista a fiato

Premio Accademie Jazz Francaise 2011 come miglior musicista europeo

Album “X(Suite for Malcolm)” premiato come miglior disco dell’anno 2010

Collaborazioni con Aldo Romano, Enrico Terragnoli, Emmanuel Bex e molti altri

Nel corso della sua carriera ha sperimentato con il punk, il klezmer, la musica elettronica e il free jazz, dando vita a progetti iconici come “Monknroll” e “Zorro”, fino ad arrivare oggi all’energia esplosiva di Post Atomic Zep.

