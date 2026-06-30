Francesca Tandoi Trio il 2 luglio a Sile Jazz: unica data in Veneto

Il 2 luglio Sile Jazz porta per la prima volta in Veneto Francesca Tandoi, una delle pianiste più apprezzate del jazz europeo contemporaneo. Villa Cornér della Regina di Cavasagra di Vedelago (TV) ospita l’unica data veneta del Summer Tour 2026.

Sile Jazz porta Francesca Tandoi a Villa Cornér della Regina

La quindicesima edizione di Sile Jazz – Altri Argini, in programma dal 5 giugno al 25 luglio lungo il corso del Sile tra le province di Treviso e Venezia, porta giovedì 2 luglio il Francesca Tandoi Trio a Villa Cornér della Regina di Cavasagra di Vedelago (TV), con il sostegno del Comune di Vedelago. L’appuntamento è l’unica data veneta del Summer Tour 2026 dell’artista, in una delle ville storiche più suggestive del territorio.

Francesca Tandoi porta al piano una combinazione di virtuosismo e profondità emotiva radicata nella grande tradizione jazz, ma sempre guidata da una voce inconfondibile. Un suono che unisce lirismo e intensità interpretativa — potente e intimo, sofisticato e profondamente umano — e che l’ha portata sui palchi dei grandi jazz club internazionali: dal Blue Note di Milano al Duc de Lombards di Parigi, dal Bimhuis di Amsterdam allo Zigzag di Berlino. Ha collaborato con il sassofonista Scott Hamilton, figura di riferimento del jazz tradizionale americano, e con Stefano Bollani, con cui ha duettato nel programma RAI Via dei Matti n.0.

L’album Bop Web ne ha consolidato il profilo internazionale, raccogliendo ampi consensi per la capacità di muoversi tra tradizione bebop, hard bop e una sensibilità pienamente contemporanea. Con Songbook Vol. 1, pubblicato a giugno 2026 per Fresh Sound Records, segna una svolta nel suo percorso: è il suo primo disco interamente composto da brani originali, con le voci di Becca Stevens e Stacey Kent.

Sile Jazz: il trio e il programma del fine settimana

A Villa Cornér della Regina si presenterà nella formazione essenziale del trio. Con Stefano Senni al contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria, porterà a Sile Jazz un repertorio che alterna standard jazz e composizioni originali, costruendo un dialogo tra eleganza melodica, senso dello swing e improvvisazione.

Il festival proseguirà nel fine settimana con quattro appuntamenti tra Treviso, Casale sul Sile e Quarto d’Altino: il duo Jessica Coumbe e Edoardo Bressan per la prima volta in una casa di riposo a Ca’ dei Fiori di Casale sul Sile, Echòra ai Giardini di Sant’Andrea con il concerto conclusivo della propria residenza creativa nell’ambito di Sile Garden, il Luciano Buosi 4et nell’area golenale del Sile a Quarto d’Altino con Rainbow, e la Passeggiata sonora tra le fontane di Treviso con Rocking Motion.

Informazioni e biglietti

giovedì 2 luglio – Francesca Tandoi Trio

Villa Cornér della Regina, Via Corriva 10, Cavasagra di Vedelago (TV)

Ore 21.00 | Biglietti: € 15,00

In caso di maltempo consultare le pagine Facebook e Instagram di Sile Jazz per aggiornamenti.

Sile Jazz è organizzato da nusica.org con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto, con il patrocinio dei Comuni di Treviso, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Marcon, Mogliano Veneto, Morgano, Quarto d’Altino, Quinto di Treviso, Silea e Vedelago.

Main sponsor: CentroMarca Banca.

In collaborazione con Quindici, BHR Treviso Hotel, Degusto, TrevisoStampa, Longato Pianoforti, Stefanato Navigazione, Asolo Musica Veneto Musica, OpenCanoe OpenMind, Rocking Motion, Ground Action, Venice Trail, Scuola di Musica Andrea Luchesi, Oooh.Events, Agenzia Fuoriclasse.

Sile Jazz aderisce alla rete nazionale I-Jazz, a Europe Jazz Network ed è riconosciuto tra i festival del circuito Jazz Takes The Green per il proprio impegno sui temi della sostenibilità ambientale.

Programma completo: www.silejazz.com