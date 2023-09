FRANCESCA LEONE & GUIDO DI LEONE

Historia Do Samba

Abeat Records

2023



Continua inesauribile la produzione di album ispirati dalla grande tradizione musicale latino-americana ma realizzate da ottimi artisti di casa nostra.

Un’accoppiata vincente, e non solo per la singolare analogia dei cognomi, questa di Guido Di Leone, chitarrista riconosciuto come uno dei maggiori interpreti della musica brasiliana in Italia, e Francesca Leone, raffinata e coinvolgente cantante e interprete di musica latino-americana.

Quest’album Historia do Samba è un’accurata raccolta di brani che, prendendo opportunamente il titolo dall’omonimo brano di apertura a firma di Gerardo Figueiredo, rappresenta un breve viaggio tra le caleidoscopiche vicende della Musica Popolare Brasiliana.

Particolare attenzione – com’è ovvio – è riservata al samba, capostipite riconosciuto della MPB moderna ma con alle spalle anch’esso una lunga e variegata storia di contaminazioni, assieme alla bossanova, sua diretta discendente.

La particolarità di questa galleria è che rifugge gli “standards” più comunemente noti e scontati che di solito sono citati per rappresentare il genere, ma pesca in un repertorio decisamente molto più originale ma comunque di notevole spessore musicale.



Sono ovviamente omaggiati alcuni autori notissimi da cui, trattando di storia della musica brasiliana, non è possibile prescindere, quali Antonio Carlos Jobim, con Outra Vez, Luiz Bonfa, con Manha Do Carnaval dal film Orfeo Negro, Gilberto Gil, autore di Ladeira Da Preguica, ma sono poi eseguiti brani di autori talvolta trascurati dall’immaginario collettivo, come il già citato Gerardo Figueiredo, Rafael Hernàndez, Roberto Menescal, Carlos Lyra, Oscar Castro Neves, e molti altri.

C’è poi A Lembranҫa De Voce, un brano originale, composto dalla premiata ditta “Leone & Di Leone” e, ancora, un’ampia rosa di brani che hanno subito, nel corso della loro evoluzione, una prepotente influenza della MPB. A titolo di mero esempio, Come Tu Mi Vuoi, di Nino Rota, tratto dal film La Dolce Vita, La Vie En Rose, di Louis Guglielmi ed Edith Piaf, oppure Accarezzame, di Nicola Salerno e Pino Calvi, canzoni italiane, francesi e napoletane che, nate “in” e “per” ben altri contesti cinematografici o musicali, si sono avvalse dei quasi “irrinunciabili” arricchimenti che hanno saputo dare loro gli stili di sapore latino rivenienti dal samba brasiliano.

Resta da citare il significativo contributo offerto al “duo” dal gruppo di archi Oneiros String Quartet nella realizzazione di diversi brani dell’album.

Genere: Latin Jazz – Samba – Bossanova – MPB

Musicisti:

Francesca Leone, Vocals

Guido Di Leone, Classic Guitar

Special Guests:

ONEIROS String Quartet:

Leo Gadaleta, Violin Soloist – Viola

Giovanni Atorino, Cello

Luigi Giannatempo, String Arrangements

Brani:

01. A Historia do Samba

02. Silencio

03. Balanço Zona Sul

04. Vagamente

05. Outra Vez

06. Come tu mi vuoi (from film ” La dolce vita”)

07. A Lembrança de Você (Dedicated to Bruna e Nino)

08. Manha do Carnaval (from film ” Orfeo Negro”)

09. Cerasella

10. Everything Happens to Me

11. Ladeira da Preguiça

12. Eu Preciso Aprender a Ser Só

13. Influencia do Jazz

14. Accarezzame

15. Chora Tua Tristeza

16. You Stepped out of a Dream

17. Maria Ninguem

18. La vie en rose