FRANCESCA BERTAZZO HART - MICHELE FRANCESCONI NEW PROJECT ORCHESTRA

Playing With Jimmy. a tribute to Jimmy Van Heusen

Caligola Records 2319

2023



Pubblicato ufficialmente l’1 marzo di quest’anno – sebbene nella copia “fisica” affianco alla p maiuscola cerchiata che sta per published l’anno indicato sia il 2022 – ecco un album, generoso nella scaletta e nella durata, dal valore artistico elevato, da non lasciarsi sfuggire.

Vi si ascolta un jazz rigoroso, dagli echi dixieland, swing, pre-bop, che ossequia uno dei uno dei grandi autori della canzone americana. E tuttavia l’intento filologico, la cui estetica in bianco e nero è simboleggiata dalla foto di Jimmy Van Heusen in copertina non esaurisce l’impatto dei tutti i brani in scaletta.

Nel senso che “Playing With Jimmy” è anche un fiume in piena di autentica, personale, freschissima, travolgente espressività (pure dal punto di vista compositivo: i due “originals”, la traccia che intitola l’album e Another blues sono fra i brani più “liberi” e riusciti del progetto).

Protagonista la voce duttilissima, lo scat spumeggiante di Francesca Bertazzo Hart (della sua convincentissima chitarra e della sua scrittura). Che trascinano di slancio la musica anche su territori bop (e solo in alcune battute addirittura post-bop o “aleatori”…). Con luminescenze che diresti provenire dai pianeti di (Lambert, Hendricks &…) Annie Ross e dei Manhattan Transfer più acustici.

Ma i meriti di questo disco l’artista veneta, conoscitrice profonda del mondo compositivo di Van Heusen, li condivide con il pianoforte e gli arrangiamenti di Michele Francesconi di cui, da vario tempo, andiamo segnalando la qualità del suo contributo in termini di particolarità timbrica, di forza espressiva, di originalità di soluzioni (ricordiamo, per le analogie con questo, gli arrangiamenti per il progetto di Laura Avanzolini nel cd “Sings Bacharach” per l’etichetta Dodicilune; impossibile non citare anche il sorprendente “Solo” su Alphamusic).

Ma si sa: l’arrangiatore nel jazz scrive in funzione delle caratteristiche precise di quel preciso musicista. In questo caso, completano il nonetto – la New Project Orchestra – Beppe Pilotto al basso acustico e elettrico e la personalità di Mauro Beggio alla batteria (l’ingresso, fantastico, in Call me irresponsible, a 2’15” circa, quando l’andamento in stile New Orleans sembra ormai deliziosamente drumsless e’ indimenticabile!).

Ai fiati Paolo Trettel tromba e flicorno, Gigi Grata al trombone; Stefano Menato suona sassofono contralto o clarinetto e Fiorenzo Zeni sassofono tenore, Giorgio Beberi imbraccia sassofono baritono o clarinetto basso.

Ci fermiamo qui. Non prima di aver ribadito quanto espresso nei primi righi di questa segnalazione, e cioè che è un disco che va ascoltato. E aggiungiamo: ha sì i pregi di un lavoro per autentici appassionati, ma la verve e la capacità comunicativa (contagiosa la prima, sincera la seconda) con cui vengono riproposti brani di portata universale come All the way o I thought about you, Darn that Dream o But beautiful e ancora Come fly With me o Here’s that rain day, non potrà non favorevolmente impressionare chiunque segua con curiosità e sensibilità il mondo delle novità discografiche.

Musicisti:

Francesca Bertazzo Hart, voce, chitarra elettrica

Michele Francesconi, piano, direzione

Paolo Trettel, tromba, flicorno

Gigi Grata, trombone

Stefano Menato, sax alto, clarinetto

Fiorenzo Zeni, sax tenore

Giorgio Beberi, sax baritono, clarinetto basso

Beppe Pilotto, contrabbasso, basso elettrico

Mauro Beggio, batteria

Tracklist :

01. I Thought About You

02. Like Someone in Love

03. Come Fly with Me

04. Here’s That Rainy Day

05. Darn That Dream

06. All the Way

07. It Could Happen to You – Fried Bananas (Medley)

08. Playing with Jimmy

09. Another Blues for Jimmy

10. The Second Time Around

11. All My Tomorrows

12. But Beautiful

13. Call Me Irresponsible

Link:

Michele Francesconi

Caligola Records