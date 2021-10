FRANCESCA ANASTASI: è on line il videoclip del nuovo singolo “14 ANNI”

Da oggi, martedì 26 ottobre, è on line su YouTube il video di “14 anni”, il nuovo singolo della cantautrice di Seregno Francesca Anastasi, disponibile in streaming e in digital download dal 29 ottobre. È attivo il pre-save al seguente link: https://show.co/sKaKBLi

“14 Anni” è un delicato affresco dell’adolescenza, tratteggiato con garbo e sensibilità dalla musicista brianzola, che ha scritto e composto il brano attingendo dalla sua esperienza come insegnante nella scuola secondaria.

La produzione artistica è firmata da Kupo, che ha ricalcato l’atmosfera sognante della canzone con un arrangiamento sixties impreziosito da iniezioni ritmiche elettroniche.

«“14 Anni” è un flusso di coscienza di una ragazza adolescente che si sente in bilico, “sul ciglio del mondo”, in attesa di affrontare la vita – Spiega Francesca Anastasi – Ho cercato di evocare emotivamente l’universo costruito all’interno della sua cameretta, il bisogno impellente di essere accettati, e la dicotomia fra il sentirsi impotenti e il sentirsi capaci di fare qualsiasi cosa».

Il videoclip di “14 Anni”, diretto da Fabio Bruno e interpretato dagli ex alunni di Francesca Anastasi, celebra l’adolescenza raccontando la giornata tipo di Maria, una ragazza come tante, in cui convivono la genuina spensieratezza e le inevitabili contraddizioni tipiche di quell’età.

Il divario tra la maturità e la prima giovinezza è simboleggiato, nel video, dalla finestra della cameretta di Maria, dalla quale la ragazza osserva un mondo ancora da scoprire, circondata dalle quattro mura del suo “microcosmo”. La cantautrice, immortalata sul davanzale esterno della finestra, rappresenta, all’opposto, la fase della crescita e della vita adulta.

Il regista condensa infine l’essenza del brano nelle ultime scene, indugiando sui primi piani dei ragazzi protagonisti del video e sui loro sguardi aperti verso il futuro, ognuno dei quali racchiude in sé un intero universo.

Francesca Anastasi è una cantante, cantautrice e insegnante di educazione musicale attiva nella provincia di Monza e Brianza e nel milanese. Si avvicina alla musica da adolescente, nel 2007, per poi affiancare agli studi canori quelli pianistici e, successivamente, chitarristici. Dopo la laurea in musicologia, conseguita nel 2016, inizia a lavorare come insegnante di educazione musicale presso le scuole medie statali.

Da sempre portata per la scrittura, diventa frontwoman e autrice di svariati progetti pop, rock e alternative. Nel 2015 fonda la band alternative rock Alchemical Connection, con cui pubblica due singoli, “Paper Crush” e “A.S.A”. Nel 2019 esce l’album “Afraid of the Light”, da cui viene estratto il singolo “Glow”.

Nel 2020, sotto la produzione di Kupo, pubblica il suo primo singolo come solista “Talkin’ to the Walls”, brano dalle sonorità dream pop ed elettroniche.

Nello stesso anno inizia a lavorare a un progetto solista che mantenga le atmosfere sognanti già sperimentate in “Talkin’ to the Walls”, con testi in italiano. Compone e registra numerosi singoli ancora inediti. “14 Anni” è il primo di questi a vedere la luce.

CREDITI

Testo e musica di Francesca Anastasi

Produzione by Kupo

Bass line by Alex ‘Raven’ Colombo

Ukulele: Kala Ziricote Concert, Kala Brand

CREDITI VIDEO

Regia: Fabio Bruno

Hanno partecipato al videoclip:

Maria Marelli, Simone Robbiati, Federico Basile, Andrea Farina, Stefano Tasinato

Gli alunni della ex 3C, a.s. 2019/2020, dell’IC Aldo Moro di Seregno: Viola Brioschi, Sofia Cima, Serena D’Orto, Laura Lorenzetto, Sofia Lotito, Marco Rigamonti, Riccardo Viganò, Arianna Vincenti

Un ringraziamento speciale a Marirosa, Luca e Pascal

