FRANCAVILLA È JAZZ 2025 | L’elettrizzante atmosfera da ballroom con Nico Gori e il suo Swing Tentet

L’impatto sonoro è devastante. L’ondata di energia è travolgente, contagiosa. La gente balla sul sagrato della chiesa del Santissimo Rosario. Sì, è qui la festa! Perché il concerto di Nico Gori Swing Tentet, che chiude la dodicesima edizione di Francavilla è Jazz, non è solo un concerto: è uno show, una grande festa.

Diretto da uno fra i più grandi clarinettisti jazz italiani degli ultimi vent’anni, affiancato da dieci fantastici compagni di note come Michela Lombardi (voce), Iacopo Crudeli (voce), Tommaso Iacoviello (tromba), Silvio Bernardi (trombone), Renzo Cristiano Telloli (sax alto), Francesco Felici (sax tenore), Mattia Donati (chitarra e voce), Federico Frassi (pianoforte), Francesco Tino (basso) e Vladimiro Carboni (batteria), il Nico Gori Swing Tentet presenta “10 Years!!!”, nuovo capitolo discografico pubblicato dall’etichetta Encore Music che, attraverso i brillanti arrangiamenti siglati da Gori, intende omaggiare svariate figure iconiche dell’American Songbook e della Swing Era, fra le quali Richard Rodgers, Lorenz Hart, Hoagy Carmichael, Ben Bernie, Maceo Pinkard, Kenneth Casey e tante altre ancora.

Lo spettacolo è presentato da Iacopo Crudeli che, oltre a essere un ottimo crooner, veste brillantemente i panni del conduttore. Lui, con piglio teatrale, senso dell’ironia ed eleganza, racconta brevemente la genesi dei vari brani.

La lady dell’ensemble è Michela Lombardi, raffinata nelle sue interpretazioni, comunicativa e abile nell’uso dello scat.

Poi si infiamma il clarinetto di Nico Gori. Lui snocciola un fraseggio carico di quel nerbo swingante che alberga nei suoi cromosomi. Il leader della band dirige con sicurezza e sapienza la sua “jazz crew”, improvvisando con totale padronanza strumentale, profonda conoscenza della palette timbrica del clarinetto, frequenti incursioni nel registro acuto e sovracuto e con una spigliatezza di linguaggio e pronuncia tipicamente bebop e straight-ahead. Oltre a curare la dinamica del suo gruppo con maestria e gran gusto.

A sostenere le sue scorribande solistiche, una sezione ritmica precisa come un orologio svizzero, formata da Donati (anche lui in veste di crooner in alcuni brani), Frassi, Tino e Carboni, garanzia di propulsione swingante al cardiopalma nonché abili improvvisatori tanto quanto Iacoviello, Bernardi, Telloli e Felici.

Tutto il pubblico presente nella pienissima Piazza Giovanni XXIII batte mani e piedi a ritmo di swing, balla e si lancia in continue ovazioni rivolte a Nico Gori e al suo 10tet.

Finisce qui. Un’altra edizione di Francavilla è Jazz, la dodicesima, passa alla storia. Cinque giorni vissuti con gioia, partecipazione emotiva, abbracci affettuosi, puro divertimento e tanti, tantissimi applausi scroscianti.

Un altro capolavoro culturale e artistico è stato firmato. Idealmente, con una Montblanc, è il direttore artistico Alfredo Iaia a porre un autografo su questo gioiello della musica jazz, vero e proprio deus ex machina e perno indiscusso dell’evento, costantemente supportato dal prezioso lavoro dell’infaticabile responsabile organizzativo Roberto Passaro. In primis, grazie alle scelte artistiche sempre azzeccate, al patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana che crede fortemente e fermamente nella bontà di questo festival, al fondamentale contributo degli sponsor privati e all’alacre impegno di tutto lo staff della rassegna, Francavilla è Jazz sta sempre più guadagnando consensi non solo presso i jazzofili della prima ora, ma sta riuscendo a far breccia anche nei cuori di chi, semplicemente, ama la buona e vera musica in generale.

Tutto è stato reso ancor più toccante per il profondo messaggio di pace lanciato, proprio quest’anno, con t-shirt e lo striscione sul palco che recitavano: Make Jazz not War. Un chiaro monito con cui il festival si contrappone decisamente all’orrore delle guerre.

Francavilla è Jazz è anche questo. Speciale in tutti i suoi contenuti, in tutte le sue forme.

Lunga vita a una rassegna sempre più in rampa di lancio!

Francavilla è Jazz

7 settembre 2025, Piazza Giovanni XXIII, Francavilla Fontana

Michela Lombardi, voce

Iacopo Crudeli, voce

Nico Gori, clarinetto

Tommaso Iacoviello, tromba

Silvio Bernardi, trombone

Renzo Cristiano Telloli, sax alto

Francesco Felici, sax tenore

Mattia Donati, chitarra e voce

Federico Frassi, pianoforte

Francesco Tino, basso

Vladimiro Carboni, batteria