Francavilla è Jazz 2025: dal 3 al 7 settembre cinque serate gratuite di grande musica in Piazza Giovanni XXIII

Dal 3 al 7 settembre 2025 torna a Francavilla Fontana (BR) la XII edizione di Francavilla è Jazz, uno dei festival più attesi del sud Italia. La rassegna, diretta da Alfredo Iaia e organizzata con il supporto del Comune di Francavilla Fontana, porta in Piazza Giovanni XXIII cinque concerti gratuiti con protagonisti di livello internazionale.

Programma concerti – ore 21:00, ingresso libero:

Mercoledì 3 settembre – Danilo Rea – Dado Moroni Duo : due pianisti straordinari per un live tra standard jazz e canzoni arrangiate con interplay unico.

Giovedì 4 settembre – Giuseppe Bassi 5et feat. Javier Girotto & Daniel Karlsson – “Kanata” : un viaggio sonoro tra Mediterraneo, Giappone e suggestioni scandinave.

Venerdì 5 settembre – Jany McPherson Trio : la pianista e cantante cubana presenta il nuovo album A Long Way, tra jazz, latin e influenze francesi.

Sabato 6 settembre – Andrea Sabatino feat. Badrya Razem – “Fatata” : jazz contemporaneo dal sound mediterraneo, con elettronica e brani originali.

Domenica 7 settembre – Nico Gori Swing Tentet – “10 Years!!!”: uno show travolgente dedicato allo swing e ai grandi classici jazz.

Eventi collaterali:

Dal 4 al 6 settembre, in Largo San Marco (ore 23:00), spazio alle jam session con la resident band, mentre sabato 6 è previsto anche un DJ set jazz.

Con la sua formula vincente fatta di qualità artistica, concerti gratuiti e apertura al contemporaneo, Francavilla è Jazz 2025 si conferma un appuntamento imperdibile, capace di attrarre appassionati, turisti e semplici curiosi in un clima di festa e condivisione.

Francavilla Fontana – Piazza Giovanni XXIII

Info: francavillaejazz@libero.it

