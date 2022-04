“FOUR” – Il nuovo singolo e videoclip dell’Artista NOVADEAF

“FOUR”

Esce singolo e videoclip dell’Artista NOVADEAF

Cos’è il progetto NOVADEAF?

Federico Russo è nato a Vercelli il 4 Gennaio 1981 e vive a Pisa dal 1995. Dal 2005 è il frontman e principale songwriter del progetto Novadeaf. Realtà mutevole e dalla formazione in costante evoluzione, nel corso degli anni il progetto si è evoluto passando gradualmente dall’alternative rock delle origini ad una proposta più articolata e originale che abbraccia anche il pop, il folk e l’elettronica. Ha inoltre ospitato, e continua a ospitare, alcuni dei più brillanti musicisti dell’area pisana e livornese, tra cui Lorenzo Marianelli (Betta Blues Society), Ellie Young (collaboratrice di Titta Nesti e Santarnecchi Waves Orchestra) e Luca Guidi (collaboratore di Mauro Ermanno Giovanardi e Sinfonico Honolulu). Nel 2012 ha vinto il premio Amnesty “Voci X la Libertà” per la canzone “Man On Fire” dedicata alla memoria dello scrittore siciliano Alfredo Ormando. Dopo un disco di esordio autoprodotto (“The Youth Album”, 2008) ha pubblicato due album con la defunta DreaminGorilla Records di Savona (“Humoresque” nel 2012 e “Carnaval” nel 2015). Nel 2022 pubblicherà con Beng! Dischi il suo quarto album.

Ascolta “FOUR”:

https://www.feiyr.com/x/BRV92

Guarda il videoclip:

https://youtu.be/dwXLbeYdcXE

FOUR è l’enigmatico titolo del singolo di ritorno del progetto Novadeaf, in pausa dal 2017. Il brano, interamente composto e arrangiato dal frontman Federico Russo, propone un pop dal tono solenne, impreziosito da un mix di elettronica e archi. Il testo canzone è un inno all’accettazione, alla ricostruzione dopo il conflitto. Con immagini rubate alla Qabbalah “Four” descrive l’abbraccio con cui l’universo conforta i suoi figli smarriti.

“Quattro” è il numero della Sephira Hesed che simboleggia la compassione delle divinità paterne. “Quattro” è il numero simbolico dei passi che servono per entrare in contatto con la realtà. “Quattro” è anche la data di nascita di Federico (4 Gennaio 1981) e, in ultimo, “Four” anticipa il quarto album del progetto Novadeaf, di prossima pubblicazione per Beng! Dischi.

Il videoclip che accompagna la canzone è stato realizzato dal fotografo Giuseppe La Rosa, collaboratore storico del progetto Novadeaf (sua la regia anche dei video per “Man on Fire” e “Sterile”). Consiste in una serie di vedute aeree: Roma, Tuscia, Mozambico. Il materiale è stato raccolto da Giuseppe La Rosa nel corso dei suoi molti viaggi in giro per il mondo con Medici Senza Frontiere ed è stato assemblato secondo un ordine narrativo ben preciso: dal paesaggio più selvaggio e incontaminato si procede gradualmente verso la civiltà, dove l’opera dell’uomo si fa più evidente, per poi rifare tutto il percorso all’inverso.

CREDITI:

Federico Russo: vocals, keyboards, bass guitar, strings arrangement, programming

Lorenzo Marianelli: electric guitar

Ellie Young: cello

Composto e arrangiato da Federico Russo

Incisione e mastering realizzati da Ernesto Fontanella

presso lo studio La Tana, Crespina (PI)

Label/Publisher: Beng! Dischi

Link – Novadeaf

https://www.feiyr.com/x/BRUQM

Link – Beng! Dischi

https://linktr.ee/bengdischi