“Forgiveness” è il nuovo singolo del compositore e pianista Alberto Mancini

È disponibile da lunedì 3 febbraio 2024 su tutte le piattaforme digitali “Forgiveness”, il nuovo singolo del pianista e compositore Alberto Mancini, già noto per il suo ruolo nei Deaf Kaki Chumpy e nel progetto Motel Kaiju. Questo brano fa parte del nuovo album “About Dreams”, in uscita giovedì 20 febbraio 2025.

“Forgiveness” racconta una piccola storia, come tutte quelle che compongono l’album: è la narrazione della liberazione da un senso di colpa che ha accompagnato l’autore per molti anni, un peso invisibile ma sempre presente nella vita quotidiana. Il brano esprime la sensazione di sollievo, gratitudine e rimorso che si prova quando, finalmente, si riceve il perdono.

“È un brano molto speciale per me”, racconta Mancini. “L’ho scritto e poi affidato all’orchestrazione del mio carissimo amico e compositore Alvise Carraro. La registrazione è avvenuta presso il Synchron Stage di Vienna con un’orchestra di 26 archi, che ho avuto l’onore di dirigere personalmente”.

BIOGRAFIA

Alberto Mancini è un compositore italiano per film, animazione e videogiochi, attualmente residente a Zurigo, in Svizzera.

Diplomato in Pianoforte Jazz presso la Civica Scuola di Musica di Milano, ha sempre nutrito una grande passione per la composizione. Ha co-fondato la band Deaf Kaki Chumpy, con cui ha pubblicato due album. Successivamente si è specializzato in composizione per il cinema al Conservatorio di Rovigo, ottenendo una menzione speciale per i risultati accademici.

Nel 2023 ha co-firmato il suo primo lungometraggio (“Snot & Splash”) e ha maturato esperienza nella composizione per videogiochi durante una residenza a Londra con “Octopus 8”. Attualmente sta perfezionando le sue competenze presso la ZHdK di Zurigo, continuando a costruire la sua carriera nella musica per film.

Il suo nuovo album “About Dreams” uscirà il 20 febbraio 2025.

