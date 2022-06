FLORIANA FOTI

Seven Colors

TRP MUSIC

2022



Seven Colors è l’album d’esordio della cantante, compositrice ed arrangiatrice siciliana Floriana Foti, uscito per l’etichetta TRP Music.

Si tratta di un lavoro nel segno del contemporary jazz ben radicato nel folk Mediterraneo,

dal quale emerge tutta la sensibilità compositiva, comunicativa e interpretativa di Floriana Foti. Notevoli infatti sono gli arrangiamenti dei brani non originali, tra cui spiccano Dolcenera di Fabrizio De Andrè, L’amore Fugge (Rita Marcotulli), Scitame Sole (Rita Marcotulli-Maria Pia De Vito). i Brani Seven Colors of the Rainbow, If You Stayed with Me e Spunta lu Suli testimoniano altresì le brillanti capacità compositive dell’artista catanese.

Su If You Stayed with Me, brano dedicato alla memoria della nonna paterna, Floriana Foti racconta: «Dopo l’uscita di “Spunta lu Suli” (il primo singolo, ndr), ho avvertito il desiderio di passare dai colori mediterranei caldi a quelli tenui e nostalgici: e come non ricreare una tale atmosfera se non attraverso una ballad jazz? Tra l’altro, non dedicata a chi c’è nella mia vita, ma a chi non c’è più pur continuando a far sentire la sua presenza. Il brano è una dedica a mia nonna paterna, dalla quale ho ereditato anche l’amore per il canto. Spero che questa dichiarazione d’amore non convenzionale possa regalare un piccolo tremito, come quello che mi ha condotto a scriverla».



Con i colori a cui fa riferimento il titolo, Floriana Foti dipinge un affresco sonoro che emana calore umano, un ritratto intimista capace di far vibrare le corde più recondite dell’anima. Ad accompagnarla sette ottimi partner: Suzan Veneman (tromba), Denis Pavlenko (sax alto), Daniele Nasi (sax tenore), Pasha Shcherbakov (trombone), Tony Hoyting (pianoforte), Andrea Caruso (contrabbasso) e Quique Ramírez (batteria). E’ grazie anche al loro contributo se il risultato finale è un disco estremamente godibile, dall’estetica estremamente ricercata e raffinata che conquista fin dalle prime note.

Su “Seven Colors”, la musicista sicula si esprime così: «Seven Colors è il mio album d’esordio, la mia carta d’identità artistica, in cui ho provato a trasmettere le mie generalità in maniera chiara. Al suo interno, tutti i brani da me composti o rivisitati, sono concepiti come pennellate di colore su tela di diverse tonalità. Quando ho composto “Seven Colors of the Rainbow”, la prima immagine che ho avuto in testa è stata proprio quella associata ai colori. Andando poi avanti con le composizioni e gli arrangiamenti per il disco, mi resi conto che, anche a livello concettuale, la dimensione del colore legava perfettamente tutti i brani: una doppia conferma della mia scelta.»

​​

Musicisti:

Floriana Foti, voce

Suzan Veneman, tromba

Denis Pavlenko, sax alto

Daniele Nasi, sax tenore

Pasha Shcherbakov, trombone

Tony Hoyting, pianoforte

Andrea Caruso, contrabbasso

Quique Ramírez, batteria

Tracklist:

01. Seven Colors of Rainbow (Foti)

02. Cu ti Lu dissi (Foti)

03. Marzapaneddu

04. L’amore fugge (Marcotulli)

05. If you stayed with me (Foti)

06. Spunta lu suli

07. Dolcenera (De Andrè)

08. Scitame sole (Marcotulli-De VIto)

09. It’s Wonderful (Gershwin)

Link:

Floriana Foti

Facebook

Instagram