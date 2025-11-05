Florian Arbenz – il batterista jazz sabato 8 novembre a Milano

Il batterista svizzero Florian Arbenz sarà il protagonista del nuovo appuntamento dell’Atelier Musicale, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio, in programma sabato 8 novembre 2025 alla Camera del Lavoro di Milano.

Il jazzista elvetico si presenterà insieme al chitarrista brasiliano Nelson Veras e al trombettista inglese Percy Pursglove, per proporre un nuovo capitolo del progetto “Conversations”.

La musica del trio di Florian Arbenz attraversa una vasta gamma di atmosfere, dal funk, a quelli più meditativi e liberi. Il batterista con una formazione classica e jazzistica ha collaborato con artisti del calibro di Greg Osby, Bennie Maupin e Glenn Ferris.

Il chitarrista Nelson Veras, figura di spicco del jazz brasiliano, ha sviluppato uno stile personale che fonde la chitarra classica, il jazz contemporaneo e le radici musicali del suo Paese. Egli inoltre ha collaborato con Steve Coleman (Five Elements), Richard Galliano, Manu Katché, Tomasz Stanko e Mark Turner, ed è stato membro del quartetto di Aldo Romano.

Infine, il trombettista inglese Percy Pursglove, docente, compositore e musicista dal forte spirito sperimentale. La sua tecnica versatile gli consente di muoversi con naturalezza in contesti multidisciplinari, come dimostrano le sue collaborazioni con la prestigiosa WDR Big Band.

Video di repertorio del brano VULCANIZED

Informazioni sull’evento.

Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43, 20122 Milano.

Inizio concerti: ore 17.30.

Ingresso: 10 euro con tessera ordinaria (5 euro) o di sostegno (10 euro).

Abbonamento stagionale: 80 euro.

Sito web: www.secondomaggio.org

Per informazioni: 3483591215; email: secondomaggio@alice.it; eury@iol.it