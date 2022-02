Flavio Ghetto Eden fuori con il disco “SudReale”, l’hip hop in salentino

E’ uscito il 30 gennaio 2022 SudReale il nuovo album da solista di Flavio, frontman dei Ghetto Eden, il gruppo “senegalentino” che da più di vent’anni promuove la musica reggae jamaicana unita alla cultura senegalese e salentina.

Come si evince dallo stesso titolo SudReale è un concentrato di liriche e metriche che hanno come unico obiettivo quello di descrivere realmente la società e il contesto in cui viviamo, fuori dai soliti stereotipi e dalle solite tendenze, valorizzando la forza e il potere della musica che non si fa calpestare da nessuna moda.

Usare la musica come mezzo di espressione, di riscatto e di denuncia sociale come la lotta contro il razzismo, la legalizzazione della marijuana, la difesa e la tutela del proprio territorio promuovendo la cultura salentina e il dialetto leccese, sono queste le tematiche principali descritte all’interno dei dieci brani inediti che compongono l’album, prodotto da Manqc e Terron Fabio dei Sud Sound System, e che hanno la caratteristica di essere un mix tra genere trap e raggamuffin salentino.

Ascolta il disco su Spotify

La pubblicazione del disco è stata anticipata dal video di VIA GC PALMA, il singolo estratto dal nuovo album. «Il brano prende il nome della via dove sono nato – racconta Flavio Ghetto Eden – là dove ho vissuto nella povertà più assoluta in una famiglia abbastanza difficile dove mio padre non ci stava mai».

SudReale per etichetta FdC records, è uscito ufficialmente il 30 gennaio 2022 su tutte le migliori piattaforme digitali e sui siti di streaming nazionali e internazionali.

Biografia

I Ghetto Eden sono un collettivo atipico formato da quattro ragazzi, due dei quali salentini (Flavio e Giorgio Rude) e due senegalesi (Khadim e Malick). Il gruppo musicale Ghetto Eden nasce il 25 Aprile del 1998, nel periodo in cui c’era un importante movimento musicale artistico e sociale grazie all’espansione del reggae e del raggamuffin in Salento. I fondatori sono Khadim, che arriva dal Senegal a Lecce in tenera età, impara da subito il dialetto salentino che, mischiandolo con la sua lingua madre “wolof” e il francese, li permette di crearsi uno stile lirico unico ed originale, e Flavio, giovane leccese anche lui ispirato dal fast dj style capace di creare delle liriche uniche, di denuncia e riscatto sociale.

I Ghetto Eden, come si può intendere dal nome stesso, rappresentano un punto di unione tra la cultura senegalese e quella salentina, promotori di messaggi per il riscatto sociale, contro il razzismo e sempre attenti ad affrontare nei loro testi messaggi di denuncia uniti alla difesa e alla tutela del loro territorio. All’inizio dei primi anni 2000, profondamente ispirati e seguendo le orme dei loro “padri fondatori” Sud Sound System, iniziano ad organizzare le prime feste, “dancehall”, in giro per tutto il territorio salentino riscuotendo un ampio successo che li porterà negli anni seguenti ad avere sempre più peso nella scena reggae-dancehall italiana, tanto da essere ospitati nelle più importanti yard, locali e realtà d’Italia e in Europa.

Social e Contatti