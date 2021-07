Flavhia Ferrari, è uscito il nuovo singolo “Sogni di altri”

Flavhia Ferrari presenta il singolo “Sogni di altri” (Kate Records) disponibile in streaming e download.

Flavhia è un’artista che fonde la tradizione della canzone d’autore con l’R&B. “Sogni di altri” è il primo singolo del nuovo progetto artistico di Flavhia Ferrari. È un viaggio introspettivo verso la rinascita dopo la presa di coscienza che a volte non viviamo i nostri sogni ma quelli degli altri. Il brano segna l’inizio della collaborazione con Mitumme e Kate Records.

Link per lo streaming: https://open.spotify.com/album/6t9kNgnOOJ83KXjFX1p9E7

Credits:

Testi e Musica: Mitumme

Produzione: Andrea Allocca, Mitumme, Francesco Procacci

Mix & Master: Francesco Procacci (Kate Academy Studio)

Copertina: Ludovica Loria

Etichetta: Kate Records

Biografia:

Flavhia Ferrari, classe ’80, è napoletana di origine. S’innamora della musica a 6 anni quando inizia a suonare il pianoforte. Negli anni seguenti studia con passione e dedizione alla Music Art Academy di Milena Setola e decide di fare della musica la sua vita. Inizia col Soul, l’R&B e poi la Techno. Partecipa a numerosi Festival tra cui Fuori la voce, Premio Mia Martini, Diamond Lab. Fa molti anni di gavetta con la musica Live prima in Italia, poi in Germania e in Inghilterra dove ha l’opportunità di partecipare al Meltdown Festival e all’Oktober Fest Music. Tornata in Italia si stabilisce a Roma dedicandosi prima al Musical e ora al suo progetto di brani inediti.

Genere:

Pop/Indie/Songwriter

web links:

Instagram: https://www.instagram.com/flavia_ferrari_official/