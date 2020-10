Fixes, è uscito il nuovo album “Everything’s Not Lost ”

Anticipato dall’uscita dei due singoli “Thank You” e “Don’t Give Up”, esce il nuovo album dei Fixes, ossia “Everything’s Not Lost” in contemporanea con il nuovo singolo “September” che è anche il brano d’apertura dell’album.

Link al video di “September”: https://www.youtube.com/watch?v=jRPXCxADQCY

“Everything’s Not Lost” viene pubblicato a quattro anni di distanza dall’EP, “Sorry For Being Late”, ed è il risultato di tre anni di lavoro, nel corso dei quali gli undici brani inclusi nella tracklist sono stati prodotti in diversi studi della capitale.

I brani sono stati scritti da Andrea Allocca, voce e chitarra della band, che riveste anche il ruolo di produttore. L’unica eccezione in tema di scrittura, è rappresentato da “Future Never Lies”, scritta da Bob Baruffaldi con la collaborazione di Andrea Allocca.

L’arrangiamento di tutti i brani è il risultato di uno straordinario lavoro d’insieme in cui le caratteristiche e le esperienze di ognuno dei tre Fixes hanno portato ad unico obiettivo sonoro.

“Everything’s Not Lost” è un album dalle atmosfere pop rock, dal carattere brit e con un forte elemento melodico. È un disco che parla di addii, ogni brano è legato alla storia di un distacco, in tema di amicizia, amore e morte. È uno sguardo al passato e al presente con un messaggio finale di speranza rivolto al futuro.

Everything’s Not Lost è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Link streaming album su Spotify: https://open.spotify.com/album/3htENgIYXxzw01HhjG24Pv

Biografia:

I Fixes si sono formati a Roma nel 2014 con l’idea di produrre dei brani pop rock dal sound internazionale. Nel 2016 hanno pubblicato il loro primo EP, Sorry For Being Late.

Credits:

Registrato a Sonus Factory e a Kate Academy Studio

Mixato e Masterizzato a Kate Academy Studio

Line up:

Andrea Allocca: chitarre, Lead Vocalist

Gianfranco Vigneri: basso, Backing Vocals

Bob Baruffaldi: batteria, Backing Vocals

Genere:

Pop Rock

Label:

Kate Records

web links:

Facebook: https://www.facebook.com/fixestheband/

Instagram: https://www.instagram.com/fixestheband/

BandCamp: https://fixestheband.bandcamp.com/