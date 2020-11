Five Lines, è uscito il nuovo disco dei Pantheon Band

Dopo mesi di attesa, ben tre anteprime con ottimi singoli, arriva finalmente disponibile su tutte le piattaforme online ed in formato fisico, Five Lines, il nuovo disco dei veterani del rock capitolino, Pantheon Band.

Nove brani di puro rock classico, un album che sciorina contenuti, perizia tecnica e padronanza stilistica, i Pantheon Band sanno fare il loro mestiere spaziando da sonorità settantiane ad aperture melodiche di stampo più ottantiano, riuscendo nell’impresa di non risultare citazionisti, ma aggiungendo una voce personale e riconoscibile ad un genere leggendario. Five Lines esce in tutto il mondo per Volcano Records & Promotion ed è solo l’inizio per una band intenzionata a far parlare di sé a lungo. Imperdibile e consigliatissimo a tutti gli amanti della musica di qualità.

Ascolta Five Lines

https://open.spotify.com/album/53MwR9dcvQzHdls08QF9sA?si=Vwof2b7nScycel2fv54neg

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.pantheonband.com