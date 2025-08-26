FIUMICINO JAZZ FESTIVAL dal 29 agosto al 20 settembre 2025

Fiumicino Jazz Festival, la rassegna ideata dal Museo del Saxofono si terrà dal 29 agosto al 20 settembre a Fiumicino, tra il Museo del Saxofono e lo Spazio Sacro di Fregene. Sul palco alcuni dei nomi più apprezzati del jazz italiano: da Max Ionata a Susanna Stivali, fino a Red Pellini.

Programma

venerdì 29 agosto – Spazio Sacro di Fregene

Apertura con The Cinema Show Quartet , che proporrà in chiave jazz le celebri colonne sonore di Morricone, Rota e Trovajoli.

Apertura con , che proporrà in chiave jazz le celebri colonne sonore di Morricone, Rota e Trovajoli. sabato 30 agosto – Spazio Sacro di Fregene

Concerto del Saxophobia Quartet di Attilio Berni: un viaggio nella storia del saxofono attraverso strumenti rari e racconti affascinanti.

Concerto del di Attilio Berni: un viaggio nella storia del saxofono attraverso strumenti rari e racconti affascinanti. domenica 14 settembre – Museo del Saxofono

Sul palco la Red Pellini Tuba Band , tra swing e dixieland arricchiti dal suono del basso tuba.

Sul palco la , tra swing e dixieland arricchiti dal suono del basso tuba. venerdì 19 settembre – Museo del Saxofono

Max Ionata & Young Lions Quartet : la maestria di uno dei più grandi saxofonisti italiani incontra il talento di tre giovani musicisti.

Durante la serata verrà consegnata una medaglia d’oro ad Assunta Legnante , simbolo dello spirito olimpico e madrina del Premio Salvo D’Acquisto .

: la maestria di uno dei più grandi saxofonisti italiani incontra il talento di tre giovani musicisti. Durante la serata verrà consegnata una , simbolo dello spirito olimpico e madrina del . sabato 20 settembre – Museo del Saxofono

Chiusura con Golsoniana Quartet, il nuovo progetto di Susanna Stivali dedicato al grande Benny Golson. Un omaggio raffinato con arrangiamenti inediti e testi originali che ne restituiscono la modernità musicale.

Oltre la musica

Il Fiumicino Jazz Festival non è solo concerti: è anche promozione del territorio, valorizzazione del paesaggio, collaborazione con gli operatori locali e scoperta delle eccellenze enogastronomiche. Dopo il successo delle passate edizioni, che hanno richiamato un pubblico numeroso ed eterogeneo, la rassegna conferma Fiumicino come autentica “Città del Saxofono”.

Informazioni utili