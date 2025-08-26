FIUMICINO JAZZ FESTIVAL dal 29 agosto al 20 settembre 2025

Fiumicino Jazz Festival, la rassegna ideata dal Museo del Saxofono si terrà dal 29 agosto al 20 settembre a Fiumicino, tra il Museo del Saxofono e lo Spazio Sacro di Fregene. Sul palco alcuni dei nomi più apprezzati del jazz italiano: da Max Ionata a Susanna Stivali, fino a Red Pellini.
Programma
- venerdì 29 agosto – Spazio Sacro di Fregene
Apertura con The Cinema Show Quartet, che proporrà in chiave jazz le celebri colonne sonore di Morricone, Rota e Trovajoli.
- sabato 30 agosto – Spazio Sacro di Fregene
Concerto del Saxophobia Quartet di Attilio Berni: un viaggio nella storia del saxofono attraverso strumenti rari e racconti affascinanti.
- domenica 14 settembre – Museo del Saxofono
Sul palco la Red Pellini Tuba Band, tra swing e dixieland arricchiti dal suono del basso tuba.
- venerdì 19 settembre – Museo del Saxofono
Max Ionata & Young Lions Quartet: la maestria di uno dei più grandi saxofonisti italiani incontra il talento di tre giovani musicisti.
Durante la serata verrà consegnata una medaglia d’oro ad Assunta Legnante, simbolo dello spirito olimpico e madrina del Premio Salvo D’Acquisto.
-
sabato 20 settembre – Museo del Saxofono
Chiusura con Golsoniana Quartet, il nuovo progetto di Susanna Stivali dedicato al grande Benny Golson. Un omaggio raffinato con arrangiamenti inediti e testi originali che ne restituiscono la modernità musicale.
Oltre la musica
Il Fiumicino Jazz Festival non è solo concerti: è anche promozione del territorio, valorizzazione del paesaggio, collaborazione con gli operatori locali e scoperta delle eccellenze enogastronomiche. Dopo il successo delle passate edizioni, che hanno richiamato un pubblico numeroso ed eterogeneo, la rassegna conferma Fiumicino come autentica “Città del Saxofono”.
Informazioni utili
- Tutti i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.
- In caso di maltempo, si terranno negli spazi interni del Museo del Saxofono.
- Programma completo: www.fiumicinojazzfestival.com
-
Contatti: +39 06 61697862 – +39 320 2514087 – info@museodelsaxofono.com