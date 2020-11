Fired Up, il nuovo singolo degli Artica

Dopo alcune anticipazioni arrivate nelle scorse settimane, oggi gli Artica pubblicano il video di Fired Up, nuovo singolo che anticipa il disco Take It Slow.

Attitudine stradaiola e atmosfere californiane confermate da un video ambientato in uno skate park, sono le caratteristiche del nuovo brano della band all’esordio attraverso la Volcano Records & Promotion che ha scelto la melodia ed un rock leggero condito di elementi elettronici per presentarsi al pubblico. Tra skateboard, bmx, Vans multicolori, amori travagliati ed una birra con gli amici bevuta al parco, gli Artica ci raccontano il sogno americano così simile ad una certa provincia italiana dove ancora, sui marciapiedi e all’ombra delle stazioni metropolitane, si alimenta la fiamma del rock and roll.

Ascolta Fired Up degli Artica a questo link

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/ArticaBand