“Fiori” è un’alchimia di musica popolare con sonorità indie. Una canzone solare e profonda allo stesso tempo, dove tristezza e gioia si fondono in un messaggio di speranza.

Dopo l’uscita di “Baby” a inizio febbraio, “Fiori” è il secondo singolo del cantautore Teo gfo disponibile a partire dal 3 Marzo sulle principali piattaforme di streaming.

In questo brano emergono influenze della musica popolare francese dovute in parte alle origini dell’artista, che risuonano con delicate note di fisarmonica e assoli pieni di vita.

L’arrangiamento creato da Marco Taurisano ha permesso la coesione di due mondi musicali alquanto distanti fra loro, con un giusto bilanciamento tra attualità e tradizione.

Secondo le parole dell’artista su “Fiori”:

“Non sono solo fiori! Per me sono un simbolo di speranza; speranza non solo per gli innamorati ma per tutte quelle persone che ami! Anche quando è arrivata l’ora di un saluto prima dell’ultimo viaggio…”.

Questa canzone è tratta dall’album “La Città del Sole” nel quale l’artista dopo una grande delusione affronta un viaggio partendo dal sottosuolo, seguendo la luce, per poi innalzare questo luogo di rinascita. Hanno preso parte a questa tratta del viaggio Marco Taurisano con l’arrangiamento e il mix, Carmelo Avanzato che ha realizzato il master, Giuseppe loller con la copertina del singolo e un musicista che con la sua fisarmonica ha reso questo brano pieno di allegria.

In questa città si narra che la musica permetta di ritrovare il proprio sole interiore. “Fiori” ne rispecchia una parte.

