“Fiore del Deserto” pubblicato il nuovo singolo di ADM Project

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, “Fiore del Deserto” , il nuovo singolo di ADM Project, con la straordinaria partecipazione vocale di Katy Desario.

Brano che segna un nuovo capitolo nel percorso musicale dell’artista Alessio Miccichè, creatore e fondatore del progetto stesso.

Il singolo rappresenta un nuovo tassello nel percorso artistico di ADM Project, confermando una ricerca sonora che unisce sensibilità melodica, cura degli arrangiamenti e una forte identità emotiva.

La voce di Katy Desario dona al brano un’anima profonda e vibrante, capace di trasmettere delicatezza e determinazione allo stesso tempo. Cantante, ballerina, performer, corista e vocal coach. Calca i palchi più prestigiosi del mondo con musical importanti.

È finalista al Talent Show “The Voice of Italy 2016”, voce principale della “Saraband” nelle prime due edizioni del programma “Name that tune, indovina la canzone” condotto da Enrico Papi su Tv8, Vocalist per “Fratelli di Crozza”, Corista in diversi dischi di Cristina D’Avena e per la grande Raffaella Carrà.

Backing vocalist per programmi Tv: “All together now”, “The winner is” di Jerry Scotti.

All’attivo con due spettacoli da performer: Popstar Show (in coppia con Eki, vincitore All together Now 2020) e un bellissimo omaggio a Mia Martini.

La firma autoriale e produttiva

La scrittura del brano porta la firma di Alessio Miccichè ricoprendo il ruolo di: chitarrista, arrangiatore e produttore artistico. Miccichè ha curato personalmente gli arrangiamenti, scritto e suonato le chitarre, batteria e tastiere, contribuendo a costruire un’identità sonora intensa e coerente. È inoltre l’ideatore della cover ufficiale del singolo, confermando una visione artistica completa che abbraccia musica e immagine.

Il solo di chitarra finale diventa la voce interiore del “Fiore del Deserto”, un grido che suggella il messaggio di resilienza e rinascita che attraversa tutto il brano.

Come nei precedenti brani pubblicati, anche in “Fiore del Deserto” si rinnova la stretta collaborazione con Roberto Landolina, compositore della linea di basso del brano.

La sua scrittura musicale rappresenta un elemento distintivo del progetto: il basso non è soltanto accompagnamento, ma struttura portante dell’architettura sonora. Le sue linee melodiche dialogano con la voce e con gli arrangiamenti, contribuendo in modo determinante alla profondità emotiva e all’identità del brano.

Una firma sonora riconoscibile, che consolida la continuità artistica di ADM Project e rafforza la coerenza del suo percorso musicale.

Il testo è firmato da Antonio Cantamesse, autore capace di trasformare immagini semplici in significati profondi.

Prodotto da ADM Project

Musica di: Alessio Miccichè

Voce/Interprete: Katy Desario

Compositore, chitarre, batteria, Piano: Alessio Miccichè

Compositore, basso: Roberto Landolina

Autore del testo: Antonio Cantamesse

Mastering Engineer: Federico Ramoni – Marte Recording Studio