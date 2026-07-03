“FINO A DIVENTARE GALASSIA” TUTTO PRONTO PER IL BALENA FESTIVAL 2026

Se ci perdiamo, cerchiamoci.

Se ci troviamo, restiamo.

In mezzo a tutto il rumore, proviamo a fare una cosa semplice: stare insieme, ascoltare, riconoscerci.

Fino a diventare galassia.

Balena Festival 2026 è questo: un punto nello spazio, un punto d’incontro dove far succedere qualcosa tra le persone. Un segnale che parte dall’Axpo Arena del Mare del Porto Antico di Genova per arrivare, perché no?, fino a una dimensione cosmica.

Il concept “ Fino a diventare galassia ” nasce dal desiderio di raccontare la musica come spazio di connessione tra persone, luoghi e immaginari; così il Balena Festival si sviluppa come un percorso che attraversa la città mettendo in relazione esperienze diverse per trasformare ogni incontro in un punto di contatto.

In un tempo segnato da complessità e frammentazione, il festival diventa un dispositivo capace di generare comunità: un sistema di relazioni in cui ogni voce contribuisce a costruire qualcosa di altro e di più grande. Dai contesti più intimi della preview fino alla dimensione collettiva dei concerti all’Axpo Arena del Mare, Balena disegna una traiettoria che unisce e amplifica, fino a diventare galassia.

Organizzato da ALUHA in questo 2026 Balena Festival diventa, ancora di più, un viaggio itinerante fatto di musica, incontri e persone. Dal 22 al 26 luglio all’Axpo Arena del Mare si esibiranno: TonyPitony e Caparezza già sold out, Emma Nolde, I cani, The Zen Circus, Amalfitano, Jagwari e VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ‘90 per il Balena Party finale.

“ Balena Festival è diventato negli anni uno degli appuntamenti più attesi dell’estate genovese, capace di parlare soprattutto alle nuove generazioni attraverso linguaggi contemporanei e una proposta artistica di qualità. Il tema scelto per questa edizione, Fino a diventare galassia, racconta bene la forza aggregativa della musica e la capacità degli eventi culturali di creare relazioni, comunità e nuove occasioni di incontro. Genova conferma così la propria vocazione a città aperta, dinamica e attrattiva, in grado di ospitare manifestazioni che valorizzano talenti emergenti e grandi protagonisti della scena musicale italiana. Ringrazio gli organizzatori, Porto Antico e tutti i partner che contribuiscono alla crescita di un festival ormai centrale nel panorama nazionale degli eventi estivi” dichiara il consigliere delegato ai Grandi eventi, Lorenzo Garzarelli.

Anche per questa edizione si rinnovano le partnership con Rockit ed il suo “Pezzoni” portando sul palco del Balena Inaria e con Stagione Nuova Podcast; si conferma poi la collaborazione con EstateSpettacolo, rassegna del Porto Antico di Genova che ogni anno ospita Balena Festival all’interno della sua programmazione. “ Balena Festival – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando – è una componente essenziale di ESTATESPETTACOLO. Negli anni è cresciuto molto sotto il profilo della qualità e della notorietà. Come Porto Antico siamo orgogliosi del nostro ruolo di “incubatore” a realtà capaci di innovazione e ricerca continua in campo musicale”.

La Balena è arrivata in città già a maggio con FESTA! portando tra le strade di Genova due eventi, il 9 maggio ai Giardini Luzzati il live Podcast di Stagione Nuova Podcast dove ci si è confrontati sul tema della musica e di come si organizza un festival con gli organizzatori, Andrea Caravaggio e Valentina Risaliti, Teo Filippo Cremonini di Rockit e Memesoloperlitigare. Non è poi mancata la musica live con SENZA CRI e LUMIERO . Il 10 maggio, nel cuore del quartiere della Maddalena in collaborazione con Sofar Genova il Balena Festival ha presentato insieme a Sofar un concerto segreto in una location svelata solo il giorno stesso.

Gli spruzzi della Balena si allungano al 7 luglio quando sarà la volta di BalenEasy, una novità di questa edizione: nel settimo anno si comincia da dove tutto è iniziato, in Piazza delle Feste, che nel 2019 ha ospitato la primissima edizione del Balena. Un luogo speciale per un live dedicato esclusivamente alla nuova scena indipendente italiana. Sul palco Nico Arezzo e Giovanni Ti Amo. Un passaggio simbolico, che guarda indietro per capire dove andare.

Balena è anche questo: un festival che ha sempre creduto nella musica prima che diventasse evidente a tutti. Negli anni sono passati dal suo palco artisti come Ditonellapiaga, Mille, Lamante, La Rappresentante di Lista, Franco126 e molti altri, oggi tra i nomi più riconosciuti della scena.

Quest’anno si riparte da lì.

Dallo stesso punto.

Per provare ad andare un po’ più lontano.

Fino a diventare galassia.

BALENEasy

– martedì 7 luglio Piazza delle Feste, Porto Antico di Genova (prevendite su ticketone, prevendite su Dice) con NICO AREZZO e GIOVANNI TI AMO

BALENA FESTIVAL 2026 (la settima edizione)

Axpo Arena del Mare, Porto Antico di Genova

– mercoledì 22 luglio THE ZEN CIRCUS, EMMA NOLDE, JAGWARI (prevendite: ticketone, Dice)

– giovedì 23 luglio TONYPITONY (sold out)

– venerdì 24 luglio CAPAREZZA (sold out)

– sabato 25 luglio I CANI, AMALFITANO, opening act vincitore contest “Pezzoni” Rockit (prevendite ticketone, Dice)

– domenica 26 luglio VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90 (Balena Party) (prevendite ticketone, Dice, Ticket SMS)

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