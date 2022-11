Missato da Icaro Tealdi e masterizzato da Chris Gehringer presso lo Sterling Sound di New York, FINE DELLA CRUSH è il nuovo singolo di Fabio Cosimo con l’etichetta discografica italiana TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing.

Il brano racconta un amore contemporaneo; in particolare l’ultima travagliata storia sentimentale dell’artista, finita a causa delle ripetute ed inutili liti.

Una graduale perdita di stimoli, sentimenti ed interessi, che lo porta a stroncare il rapporto, seppur portandosi dietro gli strascichi di una lunga relazione.

Ci sono però alcuni ricordi indelebili, come il profumo di lei, che continua a inebriare la sua mente e che un tempo lo “rendeva ostaggio della sua pelle”, alternato a momenti di frustrazione ed ansia, causati da un rapporto tossico.

Lei che è “come morfina”, è infatti difficile da lasciare andare; così Fabio inizia a guardare i suoi video su Tik Tok per non perderla di vista, ma evitando di guardare le sue storie su Instagram, per non darle la soddisfazione di sapere che lui ancora la cerca.

Nonostante ciò, resta una labile speranza di rincontrarsi un giorno magari cambiati e guariti, oppure di riuscire almeno a chiudere per sempre questo buio capitolo.

Un dolore così lacerante come “un Demogorgone che piano avanza” (dedica a Stranger Things), perché in fondo si.. “Fine della crush, ma fa ancora male”.

Fabio Cosimo, classe ’92, si avvicina alla musica in tenera età, grazie alle influenze paterne. Nel tempo sviluppa un interesse per la musica elettronica, iniziando a sperimentare nelle prime produzioni Techno/Minimal e House.

Durante il periodo universitario inizia a produrre strumentali Hip Hop e Trap, che lo portano gradualmente alla scrittura dei suoi primi testi rap, sotto il nome d’arte Jastemma.

Nel 2021 si lega all’etichetta italiana TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing con cui pubblica il suo primo singolo Droghe come Fabio Cosimo, (iniziando così il suo nuovo percorso nel panorama indie ed electro pop), seguito da Restare Svegli ed il suo nuovo emozionante singolo FINE DELLA CRUSH.