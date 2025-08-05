Finale Music Festival 2025 dall’8 al 17 agosto a Finale Ligure (Savona)

Finale Music Festival si candida a diventare un polo della musica, in Liguria e oltre.
Il progetto si articola in diversi format:
- Grandi live estivi in piazza
-
Incontri musicali in luoghi simbolo del territorio
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero!
Ecco il programma degli eventi che dall’8 al 17 agosto animeranno la piazza di Finale Ligure:
Venerdì 8 Agosto – PFM – Premiata Forneria Marconi
Unica data in Liguria del tour “Doppia Traccia”: i grandi successi della band e quelli nati dalla collaborazione con Fabrizio De André.
️ Opening act: Francesca Lina
Sabato 9 Agosto – BRG Orchestra
Un ensemble elegante che propone:
Swing – Colonne sonore – Standard jazz – Musiche sudamericane
Lunedì 11 Agosto – La Crus
Ultima tappa del tour celebrativo per i 30 anni di carriera. Un evento speciale che segna la chiusura della storia della band culto italiana.
️ Opening act: Diletta Fosso
Martedì 12 Agosto – Weekendance Magic Night
Una serata tra magia e musica:
Mago Gabriele Gentile
Nicole Magolie
DJ Set finale con Sonic DJ
Giovedì 14 Agosto – Grido
Icona del rap italiano (Gemelli Diversi, Articolo 31) con il Musica Eterna Tour
DJ Set by Lisbona
Stand enogastronomico a cura del gemellaggio Nord Ovest Cultura / Ponente Vibes
️ Opening act: LaMema
Venerdì 15 Agosto (Ferragosto!) – Rockets
Lo spettacolare laser show del Ferragosto e la musica spaziale del tour “The Final Frontier” della leggendaria band francese.
DJ Set finale: Mugugno Finalese
Sabato 16 Agosto – Gipsy Kings by Diego Baliardo
Unica data italiana del tour mondiale dell’iconica band gitana.
Pre-show con spettacolo pirotecnico
DJ Set con Edo di Disco Riviera
Domenica 17 Agosto – Accademia Rock
Esibizione della Big Band formata dagli allievi dell’Accademia Musicale del Finale. Talento e passione made in Liguria!
Direzione artistica: Roberto Grossi & Fabio Gallo
Finale Music Festival sui social:
Instagram:
@finalemusicfestival – @ponente_vibes – @nordovestcultura
Facebook:
Finale Music Festival – Ponente Vibes – Nord Ovest Cultura
Infoline: 019 681019