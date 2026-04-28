Filippo Perbellini e Francesco Montisano Orchestra pubblicano il nuovo singolo “Declaration”

“Declaration” è il nuovo singolo firmato Filippo Perbellini & Francesco Montisano Orchestra.

Dal punto di vista sonoro, “Declaration” si sviluppa attraverso un’orchestrazione raffinata e dinamica, capace di accompagnare e amplificare la tensione narrativa senza mai disperderla. La voce di Filippo Perbellini si muove con intensità e misura, alternando controllo ed emozione, mentre gli arrangiamenti della Francesco Montisano Orchestra disegnano uno spazio ampio, elegante, sospeso nell’attesa.

Il risultato è un brano intimo ma universale, che prosegue il percorso dei due artisti nella narrazione orchestrale contemporanea: un linguaggio che unisce scrittura emotiva e respiro cinematografico, mantenendo sempre al centro l’urgenza del racconto.

Perché a volte tutto inizia con parole semplici. Ma dirle è l’atto più difficile.

Video del brano “Declaration”

Cenni biografici

Filippo Perbellini è un cantante dall’anima profondamente R&B. Inizia a studiare canto a sette anni e, a soli nove, vince il Festival di Saint Vincent, partecipando poco dopo al programma televisivo “Bravo Bravissimo” condotto da Mike Bongiorno.

Nel 2009 prende parte al 59° Festival di Sanremo al fianco di Riccardo Cocciante con il brano “Cuore senza cuore” e pubblica l’album d’esordio Metà & Metà.

E’ il primo artista italiano a registrare per Universal Music/Motown e riceve dall’AFI il premio come Miglior Artista Emergente ai Wind Music Awards all’Arena di Verona.

Collabora con il produttore Tommy Vicari e con Jeffrey Osborne, Judith Hill, Bridgitte Bryant. Nel 2019 pubblica Almost Midnight, distribuito anche in Giappone da P-Vine Records. Tra le uscite più recenti figurano i singoli “Antistar” (2023) e “Slow Down” (2024), quest’ultimo con Jeffrey Osborne.

Nel 2026 collabora con la Francesco Montisano Orchestra con “My Favorite Things”, reinterpretazione del brano di Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II.

Francesco Montisano è sassofonista, compositore, arrangiatore e produttore. Si forma presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma e nel 1999 ottiene una borsa di studio CEE per il Corso di Alta Qualificazione Professionale per Musicisti Jazz di Siena.

Musicista eclettico, ha collaborato con Gianni Morandi, Andrea Mingardi, Antonella Ruggiero, Michael Bublé, Nek, Negramaro e Mario Biondi. Ha inoltre ricoperto il ruolo di sassofonista, direttore e arrangiatore della sezione fiati nei tour di Bresh.

In ambito discografico ha prodotto e composto numerosi progetti originali e jazz, dirigendo l’etichetta J-Digital e fondando nel 2005 Trifonica, specializzata in produzioni jazz. E’ il produttore della discografia del quartetto “Saxofollia” e arrangiatore per importanti eventi nazionali. Dal 2012 è fondatore e direttore del PMI (Professional Music Institute) di Reggio Emilia, istituto di alto perfezionamento musicale.