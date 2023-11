“Fight” è l’inizio del nuovo percorso solista di Clio M

“Fight” è in uscita da venerdì 27 ottobre 2023, in distribuzione Believe Digital, su tutte le piattaforme digitali. Si tratta del singolo di debutto della singer e songwriter Clio Colombo, che svela completamente il suo nuovo progetto solista, ancora in collaborazione con Martin Nicastro e con il produttore Giuliano Pascoe. Clio M. è il naturale proseguo del duo Clio&Maurice, che Rockit aveva definito “la via italiana all’avant-pop“.

“Fight” è un brano oscuro in cui convivono influenze stratificate e diverse di respiro internazionale, affondando nel retaggio di artiste come Björk, Arca o FKA Twigs, con un focus che è sia politico sia esistenziale, profondamente ispirato all’energia interpretativa e compositiva di Nina Simone. “Fight” è un primo capitolo di un disco in uscita che vedrà inoltre la partecipazione di Adele Altro (Any Other).

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/5Uj0wHo6mwoDl0xJOg1NXJ?si=F80LKzLgRjWNuSRFHH7r_g

RELEASE PARTY

sabato 28 ottobre 2023

@ Circolo Arci L’Impegno, Milano

ingresso riservato ai soci Arci

Musica di Clio Colombo, Martin Nicastro e Giuliano Pascoe

Testi di Clio Colombo e Martin Nicastro

Registrato da Giuliano Pascoe

Hanno suonato: Clio Colombo (voice), Martin Nicastro (violins), Margherita Carbonell (Double Bass)

Mixe di Antonio Polidoro

Master di Claudio Giussani

Cover di Alix Taccardo e Veronica Viacava

BIO:

Clio M è il primo progetto solista di Clio Colombo (ex del duo Clio and Maurice). Clio M si è esibita nell’arco di diversi tour in Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Italia e Marocco; la sua musica è apparsa su Rolling Stone Italia e il video del brano “Lost”, è stato trasmesso in alta rotazione su MTV Music Italia a marzo 2020. “Fragile”, EP pubblicato a novembre 2020 in duo con Martin Nicastro sotto il nome Clio and Maurice, è stato nominato tra i migliori 50 dischi dell’anno da Rockit, che li ha definiti “la via italiana all’avant-pop”.

“La via italiana all’Avant-pop […] sulle orme delle ambiziose produzioni d’oltreoceano dagli arrangiamenti stratificati e avvolgenti”.

Rockit (50 migliori dischi del 2020)

“Un incontro impossibile tra una voce e il violino, tra Nina Simone e Arca”.

Rolling Stone

“Una voce straordinaria, che siamo davvero felici di trasmettere per un mese intero.”

MTV Music

https://www.instagram.com/cliommusic/