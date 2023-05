“Fiamme” è il nuovo singolo di Francesco Curci

Francesco Curci ritorna in gran stile con “Fiamme” il nuovo singolo in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali da venerdì 19 maggio per Show in Action (distribuzione Virgin Music Las / Universal Music Italia). Loop di batteria, basso, synth, chitarra elettrica scandiscono un irresistibile sound r’n’b/ neo soul facendo da sottofondo ad una trama a luci rosse i cui protagonisti sperimentano senza freni ogni angolo del piacere fisico in una vera e propria celebrazione dell’eros, spingendosi in un inferno libidinoso tra le cui “fiamme” diventa inevitabile bruciare. Come per le precedenti uscite, anche questa volta l’immagine di copertina diventa narrazione di un’estetica in grado di definire i paradigmi di una mascolinità 2.0 di cui l’artista si fa interprete lungimirante attraverso uno scatto in cui convivono simbioticamente “wild” e “glamour”, l’animo selvaggio e istintivo con quello più passionale e trasgressivo.

Ad accompagnare il brano, un videoclip in cui con un lungo piano sequenza si alternano mirabilmente, sullo scenario di una spiaggia deserta, alba e tramonto, tra ipnotici accenni crepuscolari e sprazzi di luce improvvisa a simboleggiare il binomio sacro/profano che da sempre caratterizza la contraddittorietà dell’animo umano. “Fiamme” ci consegna, ad oggi, forse la prova discografica più convincente di un artista che si sta facendo notare grazie alla sua capacità di sperimentare e cambiare pelle ogni volta, ma soprattutto grazie ad un timbro vocale inconfondibile che lo inserisce senza dubbio tra le voci maschili più autentiche della sua generazione. Non mancherà occasione di ascoltarlo anche dal vivo durante l’estate: proprio nel giorno di Ferragosto si esibirà in concerto a Moneglia (GE) per il primo appuntamento confermato di un calendario che verrà annunciato a breve.

Scopri il brano: https://curci.lnk.to/fiamme

Scopri il video: https://www.youtube.com/watch?v=LO9f0CsZoIA



Con oltre mezzo milione di streams su Spotify ed un percorso artistico ormai decennale passato attraverso importanti palcoscenici, premi e riconoscimenti ottenuti (Miglior brano radiofonico per “Capirai”, top ten nella Absolute Beginners Radio Airplay Chart), la pubblicazione di svariati singoli, un romanzo e l’EP di debutto “Più di così” uscito a giugno 2022 con cui ha ottenuto pieni consensi di pubblico e critica che lo ha paragonato ad artisti del calibro di David Bowie e Prince, Francesco Curci si sta imponendo sulla scena musicale italiana per la sua straordinaria ecletticità e per un timbro vocale inconfondibile, che fa di lui una delle voci maschili più autentiche della sua generazione. Il 19 maggio 2023 pubblica per Show in Action (distribuzione Virgin Music Las / Universal Music Italia) “Fiamme”, il nuovo singolo con cui si prepara ad inaugurare un calendario di appuntamenti dal vivo.

