Festival Jazz in piazza Giovanni XXII – dal 7 al 9 agosto 2026 a Priverno (LT)

Priverno Jazz torna con la sua ottava edizione: tre serate di musica, cultura ed emozioni nella suggestiva cornice di Piazza Giovanni XXIII, nel cuore del centro storico di Priverno, dal 7 al 9 agosto 2026.

Nato nel 2019 da un’idea del Maestro Gianni Pucci, il festival è cresciuto nel tempo fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pontina. Ideato e diretto da Gianni Pucci e Walter Fantozzi, è realizzato con il sostegno del Comune di Priverno e dell’Associazione Notizie dal Campo.

Fin dalla sua nascita, il Priverno Jazz Festival promuove l’incontro tra i giovani talenti del territorio e grandi artisti del panorama jazzistico nazionale e internazionale.

L’ottava edizione del festival presenta un programma di respiro internazionale, che vedrà protagonista, fra gli altri, il sestetto del trombettista peruviano Román Villanueva, insieme al Maestro Mauro Zazzarini, ospite della Priverno Jazz Orchestra diretta dal Maestro Walter Fantozzi.

Inoltre sarà presente un’eccellenza musicale della città di Priverno: Giacomo Serino con il suo Sestetto Scorretto. Giovane talento in costante ascesa, si sta affermando con successo nel panorama musicale romano e nazionale, vantando già importanti collaborazioni artistiche. La sua presenza in cartellone testimonia ancora una volta quanto il Festival Jazz di Priverno sia una realtà viva e fertile per la musica, capace di coltivare e valorizzare i numerosi talenti che nascono e crescono nel territorio.

Villanueva sextet – Nuevos Tiempos:

Giacomo Serino – Marcia dei Coleotteri :

Informazioni:

Il festival è tradizionalmente ad ingresso gratuito e aperto a tutti. Per maggiori dettagli sul programma artistico, seguire la pagina Facebook ufficiale “Priverno Festival Jazz” o contattare la direzione artistica all’indirizzo privernojazz@libero.it.