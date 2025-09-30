Festival Ethnos 2025: gran finale a Napoli dal 2 al 5 ottobre

La XXX edizione del Festival Ethnos si chiude a Napoli con quattro giorni di world music e cinema a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Dal 2 al 5 ottobre 2025, la rassegna ideata e diretta da Gigi Di Luca porta nel capoluogo partenopeo il meglio delle musiche e culture dal mondo, dopo un mese di eventi in 8 comuni vesuviani con artisti da 18 Paesi.

Location

Chiesa di Santa Maria Donnalbina, nel cuore del centro storico di Napoli.

Programma concerti

Giovedì 2 ottobre – ore 21

Ensemble Chakâm : il târ di Sogol Mirzaei (Iran) incontra il qanun di Farah Fersi (Tunisia) e la viola da gamba di Marie-Suzanne de Loye (Francia).

Venerdì 3 ottobre – ore 21

Caamaño & Ameixeiras: tra i nomi di punta della nuova scena tradizionale galiziana.

Preview – ore 19 (auditorium Donnalbina): Corzani Airlines, incontro/conferenza con il giornalista Valerio Corzani.

Programma cinema (novità 2025)

Proiezioni gratuite di opere legate a musiche e culture del mondo:

Giovedì 2 ottobre – ore 19 : The Silence di Mohsen Makhmalbaf (Iran).

Sabato 4 ottobre – ore 20:30 : Soundtrack to a Coup d’État di Johan Grimonprez (Belgio), sul ruolo della musica come resistenza politica e coscienza civile.

Domenica 5 ottobre – ore 20:30 (chiusura): Buena Vista Social Club di Wim Wenders con Ry Cooder, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Omara Portuondo, Eliades Ochoa.

«Ethnos parla di pace, libertà e speranza e lo fa con la musica di cinque donne – Iran, Tunisia, Francia, Galizia – in due concerti in esclusiva per il pubblico napoletano, oltre a tre film etnomusicali che completano il ricco programma», afferma l’ideatore e direttore artistico Gigi Di Luca.

La tappa napoletana è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito di Napoli Città della Musica e organizzata da La Bazzarra.

Gli eventi nei comuni vesuviani sono promossi e finanziati dalla Regione Campania attraverso Scabec, con il sostegno di Ministero della Cultura, Nuovo Imaie, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, il contributo dei comuni coinvolti e della Banca di Credito Popolare, il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e la collaborazione del Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Napoli Federico II.

Info utili e contatti