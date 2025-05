FERRARA SOTTO LE STELLE: il festival di musica nel cuore della città dal 10 al 15 giugno 2025

Ferrara Sotto le Stelle 2025: Musica dal vivo nel cuore della città

Dal 10 al 15 giugno, il Cortile del Castello Estense di Ferrara — luogo simbolico dove tutto è cominciato — torna a essere il cuore pulsante del festival Ferrara Sotto le Stelle. Sul palco si alterneranno artisti imperdibili della scena musicale italiana e internazionale: Ani DiFranco, Marco Castello, Offlaga Disco Pax, Porridge Radio, Stereolab, Tinariwen, Angela Baraldi, Adriano Viterbini, Laura Agnusdei, Lamante e Thomas Les Vaches.

Martedì 10 giugno – Stereolab e Laura Agnusdei

Ad aprire il festival saranno gli iconici Stereolab, con la presentazione del nuovo album Instant Holograms On Metal Film, in uscita il 23 maggio. Band di culto degli anni ’90, fondono indie rock, pop, bossa nova, elettronica e art rock in un sound sperimentale inconfondibile.

In apertura, Laura Agnusdei, compositrice e sassofonista emiliana, presenterà Flowers Are Blooming In Antarctica: un album che riflette sul nostro rapporto con il pianeta, gli eco-conflitti e la vita non umana.

Mercoledì 11 giugno – Tinariwen e Adriano Viterbini

Seconda serata con l’unica data italiana dei Tinariwen, maestri del desert blues e simbolo della resistenza tuareg. Il loro sound, radicato nella tradizione ma sempre innovativo, ha conquistato artisti come Bob Dylan e Peter Gabriel.

Ad aprire la serata, Adriano Viterbini, con uno spettacolo che intreccia blues e musica africana, mescolando strumenti acustici ed elettrici.

Giovedì 12 giugno – Marco Castello

Il palco sarà tutto per Marco Castello, cantautore siracusano tra i più originali della scena attuale. Il suo Pezzi della sera, già acclamatissimo, arriva a Ferrara per un concerto sold out che conferma il suo successo in Italia e in Europa.

Venerdì 13 giugno – Porridge Radio e Lamante

Tornano in Italia i Porridge Radio con una delle tre date del loro tour di addio. La band britannica porterà sul palco l’ultimo album The Machine Starts to Sing.

In apertura, Lamante, con il suo debutto In memoria di, un viaggio intimo e intenso tra le stanze della sua vita.

Sabato 14 giugno – Offlaga Disco Pax e Thomas Les Vaches

Attesissimo ritorno per gli Offlaga Disco Pax, che celebrano i 20 anni dell’album d’esordio Socialismo tascabile. Un concerto già sold out per uno dei dischi più iconici della musica alternativa italiana.

Dopo lo show, DJ set gratuito con Thomas Les Vaches.

Domenica 15 giugno – Ani DiFranco e Angela Baraldi

Chiude la settimana Ani DiFranco, icona femminista e pioniera del movimento DIY, con il nuovo album Unprecedented Sh!t. Un lavoro che affronta temi globali come pandemia, ambiente e patriarcato con uno sguardo consapevole e combattivo.

In apertura, Angela Baraldi, cantautrice e attrice bolognese, con il suo disco 3021, dove testi intensi incontrano atmosfere cosmiche.

Eventi fuori Ferrara

Oltre ai concerti nel cuore della città, Ferrara Sotto le Stelle si espande anche in nuovi spazi e stagioni.

17 giugno, Piazza Garibaldi ad Argenta : in occasione della Giornata internazionale del Rifugiato, serata con Whitemary e il suo esplosivo album NEW BIANCHINI, tra testi esistenziali e un sound elettronico potente ma elegante.

Concerto di anteprima del festival Internazionale a Ferrara : ritorna l’appuntamento con la rassegna di giornalismo.

3 novembre, Teatro Nuovo di Ferrara: SWANS in concerto con Birthing, il nuovo album in uscita il 30 maggio, per un’esperienza sonora viscerale e ipnotica.

Ferrara Sotto le Stelle si conferma anche nel 2025 una delle realtà musicali più vive e innovative del panorama nazionale, alla vigilia dei suoi 30 anni. Un festival che continua a crescere, attirando un pubblico sempre più ampio, curioso e appassionato.

Biglietti disponibili su Ferrara sotto le stelle