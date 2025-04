FERDINANDO ROMANO: il nuovo album è “The Legends of Otranto”

The Legends of Otranto è il nuovo album del bassista e compositore fiorentino Ferdinando Romano, disponibile in formato CD e in digital download/streaming a partire dall’11 aprile 2025.

I suoi precedenti lavori, Totem (2020) e Invisible Painters (2023), sono stati accolti con entusiasmo da critica e pubblico. Hanno ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui Miglior Nuovo Talento Italiano 2020” secondo il Top Jazz di Musica Jazz; il Premio SIAE 2021; il secondo posto come “Musicista Italiano dell’Anno 2023”.

Entrambi i dischi sono stati inseriti nella selezione dei migliori album italiani dell’anno da Musica Jazz, mentre Invisible Painters è stato anche premiato tra le migliori formazioni italiane dell’anno.

The Legends of Otranto si distingue per la sua formazione originale

Veli Kujala, fisarmonicista finlandese, Kirke Karja, pianista estone e una solida sezione ritmica italiana con Ferdinando Romano al contrabbasso e Ermanno Baron alla batteria.

Il disco è concepito come una suite in sei movimenti, ispirati a storie e leggende legate alla città di Otranto. È un viaggio musicale attraverso una terra magica e antica del profondo sud d’Italia. Personaggi e luoghi come La Torre del Serpe, Idrusa, La Cava di Bauxite, L’Albero della Vita, Le Due Sorelle e persino Re Artù prendono vita, nota dopo nota, evocando immagini radicate tanto nella storia quanto nella tradizione popolare del Salento.

Dal punto di vista compositivo, la musica si muove con libertà e originalità, fondendo jazz, musica contemporanea, atmosfere cameristiche, sperimentazione, drum’n bass e rock. Si alternano ritmi incalzanti, poliritmie complesse, passaggi atonali, improvvisazioni, ma anche momenti minimalisti e introspettivi.

La suite è caratterizzata da una scrittura attenta e da una polifonia ricca, che coinvolge tutti gli strumenti. Il risultato è un suono caldo, melodico e fortemente evocativo, capace di restituire l’anima narrativa e folkloristica delle leggende popolari, sospesa tra le sonorità mediterranee e gli echi nordici che emergono dal linguaggio musicale di Veli Kujala e Kirke Karja.

Video del brano The Legends of Otranto