“Feel” è il nuovo singolo di Yashal

Esce giovedì 16 maggio 2024 su tutte le piattaforme digitali (per Believe Music Italy) il nuovo singolo di Yashal. Un nuovo capitolo che racconta una completa rinascita spirituale, quella del cantautore di Roma ma di stanza a Milano, che ha avuto origine durante il lockdown, quello che ci sembra lontanissimo ma che inevitabile ci ha segnato nei modi più diversi. Benvenuti quindi in questo mondo, quello ossimorico di Yashal, sfacciatamente pop, con le luci al neon e una melodia trascinante, ma che racconta di sensazioni viscerali e di una armonia più profondi.

Feel è un pezzo di completa rinascita spirituale, nato in un pomeriggio di smart working durante la prima ondata di lockdown. Mentre tutto fuori “impazziva”, da solo all’interno della mia camera mi stavo conoscendo per quello che ero… ed ho provato una strana e del tutto nuova sensazione di beatitudine. Ero soddisfatto della mia vita. Contento del mio percorso anche senza aver realizzato tutti i sogni a cui ambivo. Ho sempre corso per prendermi quello che volevo ed avevo da poco fatto l’ennesimo trasferimento, stavolta a Milano, per la musica, eppure in quell’istante, qualcosa dentro mi ha detto: fermo! Rilassati.

Un quarto d’ora dopo Feel aveva un testo e una melodia. Un testo meditativo e riflessivo in contrasto con una melodia incalzante ed empowering. Hai dovuto perdere tutto per trovarti e adesso il sole dentro splende anche quando l’esterno è in tempesta! Questo è il mio augurio per tutti, la gioia è un sentimento che va condiviso!

(Yashal)

Writer: Yashal

Producer: Dongo D

Registrato presso: Studio B Recording (MI)

Photographer: Ilaria Maggioni (IG: photography_ilaria)

Yashal (pseudonimo di Antonio Pennestri), nasce a Roma agli inizi degli anni ’90 nel quartiere periferico di Monti Tiburtini. Appassionato di musica da che ha memoria, ricorda i viaggi in auto con i genitori che lo hanno cresciuto a pane e Phil Collins, Donna Summer, Pino Daniele e Mango.Crescendo scopre l’amore per la musica black (Janet Jackson, Brandy, Mariah Carey, Whitney Houston) e per il pop/pop-rock (Elisa, Michael Jackson, Beatles, Natalie Imbruglia).

Tenta varie strade per intraprendere la via musicale, tra cui quella di fotomodello e nel frattempo si laurea alla facoltà di Infermieristica col massimo dei voti. Scelta che gli consentirà di potersi mantenere anche trasferendosi per un periodo all’estero in Germania, al quale unirà la partecipazione a piccoli servizi fotografici per alcuni brand famosi dello stato. Ma la vera svolta avviene quando decide di partire per Milano e in pochi giorni incontrerà il produttore Dongo D, capace di trasformare in musica le sue idee e i suoi testi “quasi interamente come suonano nella sua testa“.

La scelta di cantare in inglese non è una scelta, ma uno stile di vita. Ricorda ad 8 anni di aver letto un’intervista di Elisa, all’epoca esordiente, che spiegava come le venisse più semplice e naturale pensare e scrivere ai propri testi in inglese e nel tempo seguirà la stessa scia. Sua artista italiana preferita, la omaggia anche scegliendo per l’appunto Yashal come nome d’arte, in seguito alla forte emozione provata durante un suo concerto, in cui l’artista friulana si esibiva con il coro gospel Oscar Williams Jr sulle note dell’omonima canzone. Negli anni oltre alla musica ha coltivato altre passioni, tra cui la meditazione, lo yoga, la lettura (Stephen King e i saggi sulla legge d’attrazione e sull’Ho’oponopono) e segue la via del pensiero positivo e dell’ottimismo come metodo per affrontare ogni situazione.

Attualmente iscritto alla facoltà di Scienze della Nutrizione Umana.

Nel 2023 il primo singolo “Fool Like Me” gli permette di ricevere una buona fetta di ascolti grazie a più di 300 radio locali italiane e tante interviste con le stesse.

