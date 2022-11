Fede’n’Marlen in concerto a FOQUS-Fondazione Quartieri Spagnoli il 18 novembre a Napoli

Secondo appuntamento con Women in Music, rassegna di musica al femminile organizzata dall’Associazione Culturale Brodo, con la direzione artistica di Viola Bufano, che si svolge dal 21 ottobre al 16 dicembre p.v. nella straordinaria cornice di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, nel cuore dei Quartieri Spagnoli.

Venerdì 18 novembre alle 21:00 ci sarà il concerto di Fede’n’Marlen presso la Corte dell’Arte di FOQUS, in Via Portacarrese a Montecalvario 69.

FEDE’ N’ MARLEN

Federica Ottombrino: Voce, chitarra, fisarmonica

Marilena Vitale: Voce, chitarra

Riccardo Schmitt: Batteria, percussioni

Emiliano Berti: Contrabbasso

Carla Boccadifuoco: Pianoforte

Fede ‘n’ Marlen tornano live con il loro terzo album “Terra di madonne”, prodotto da Fullheads e Arealive. Il duo partenopeo composto da Marilena Vitale, voce e chitarra, e Federica Ottombrino, voce chitarra e fisarmonica, torna con questo nuovo lavoro ai propri suoni essenziali. Un viaggio attraverso otto inediti, impreziosito dalla direzione artistica di Massimo De Vita (Blindur) all’interno dei loro due mondi, fatti di fragilità, desideri e accorati appelli all’umanità. Una piccola perla, come è stata definita dalla critica, la presenza della cover tradotta per metà in spagnolo e arrangiata unicamente con il contrabasso di Ferruccio Spinetti (Avion Travel), la “Malafemmena” di Totò. Dopo più di 500 date in tutta Italia tornano a casa in un tour nella loro terra natia. “Terre di Madonne” è un gioiellino delicato e profondo, un piccolo contenitore di emozioni in un mix di culture. E’ il modo in cui Federica Ottombrino e Marilena Vitale, alias Fede ‘n’ Marlen, costruiscono un percorso fatto di voci e melodie che mirano al cuore perché è da lì che provengono, più che da ogni altra collocazione geografica che pure caratterizza le composizioni del duo. Perché se il punto di partenza è Napoli e la sua cultura sfaccettata, il loro approccio riesce a toccare corde universali, capaci di adattarsi alle circostanze, anche quando il cantato vira verso il francese o lo spagnolo. Allo stesso tempo è proprio sull’assenza di confini e di pregiudizi che si gioca la loro poetica, fatta di storie da raccontare e di immagini a cui dare voce. Nove canzoni semplici, arrangiate in modo minimale, che valorizzano le armonizzazioni vocali delle due cantautrici, che sanno guardare alla musica popolare attraverso un taglio estremamente contemporaneo. Esemplare in questo senso la rivisitazione iberico-partenopea del classico “Malafemmena”.Un disco evocativo e denso di contenuti con cui Fede ‘n’ Marlen rendono il loro binomio artistico ancora più saldo e pronto ad aprirsi al pubblico che meritano”. (Rockit)

L’ingresso è alle 20:30 e il concerto inizierà alle 21:00.

Il contributo è di 20 euro a persona.

N.B. I posti sono limitati! Si consiglia di effettuare l’acquisto in prevendita on-line per assicurarsi il posto e per facilitare le operazioni all’ingresso. E’ possibile acquistare il biglietto qui: https://bit.ly/FedeMarlen_FQS

Per qualsiasi informazione sull’evento, scrivi a associazionebrodo@gmail.com o chiama al 328-3849804.

P.S. Foqus è facilmente raggiungibile a piedi da Via Toledo (a soli 200 mt, seguendo Via Portacarrese a Montecalvario dall’imbocco su Via Toledo), o con la metro linea 1, fermata Toledo, uscita Montecalvario.

Nelle vicinanze ci sono tre garage:☆ Supergarage, Via Shelley, 11, Telefono: 081 551 3104

☆ Gran Garage Incoronata, Via Incoronata, 22, Telefono: 081 551 9185

☆ Garage Oriente, Via dei Greci, 44, 081 551 5894

Viola Bufano

Associazione Culturale Brodo

Tel. 328-3849804