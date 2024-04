“Fear makes you pale” è il nuovo singolo dei Monolith Grows!

Esce venerdì 12 aprile 2024 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo e title-track del nuovo album (in uscita per All Right Riserva Recordz) dei Monolith Grows!. Un nuovo capitolo dal titolo “Fear Makes You Pale” che consolida la collaborazione della band con Carmelo Pipitone, di cui riconosciamo la voce già all’inizio del brano, una voce che descrive l’atmosfera che la paura crea nelle persone.

“Fear makes you pale” vuole descrivere come essa prenda possesso delle nostre vite e se non contrastata possa diventare la normalità, rendendoci “pallidi” e conformi. Ritornello malinconico e ben marcato lo rendono il brano più “pop” della tracklist. Assolo sul giro in 5/4 e cori nei ritornelli sono proprio di Carmelo Pipitone.

Qui siamo al centro della terra, non è solo la title track, è il concetto base di tutto il disco! La paura che ci annichilisce ogni volta che cerchiamo di affrontare la vita.

Song aggressiva e sognante dal riff nudo e puro. Sono onorato di aver prestato la mia voce nel recitato dell’intro e nei cori e di aver suonato anche un solo di chitarra. Sono particolarmente affezionato a questa bomba!

(Carmelo Pipitone)

https://open.spotify.com/album/4y76svfFj5XPfWJcbK3fSn?si=CsESlSukTbiJ8OVKnvSqUA

copertina Andrea Marzoli

PRE-ORDER del vinile di “Fear makes you pale“, il nuovo album

https://monolithgrows.bigcartel.com/product/fear-makes-you-pale-black-ltd-vynil

“Monolith Grows!” sono una band rock Pavullo nel Frignano, badlands Modenesi.

Sono nati nel settembre 2014 da un’idea di Andrea Marzoli (voce e chitarra) e Massimiliano Codeluppi (chitarra). Enrico Busi al basso e Riccardo Cocetti alla batteria completano la line-up. Nella loro carriera hanno condiviso il palco con artisti del calibro di: Mondo Generator and Nick Olivieri, Brant Bjork, Stoned Jesus, Yawning Man, Monkey3, Duel, Warlocks, The Cosmic Dead, Mothership, The Ghost Inside, Canali e Rossofuoco etc.

A marzo 2014 esce il loro primo EP autoprodotto del titolo “Louder”. Il 4 aprile dell’anno successivo (2015) esce per Hazy Music “Even More”, il loro primo full length. Nell’Ottobre 2017 vanno in tour di supporto agli americani House of Broken Promises (Ex Unida) attraverso Spagna, Italia e Francia.

Nell’aprile 2018 esce il secondo disco “Black and Supersonic” per l’etichetta succursale di Heavy Psych Sound e Subsound Records, “Burning Wax Records”. Nel 2019 presentano il disco con un headline tour in est Europa a Marzo e in nord Europa in Ottobre, accumulando una quarantina di live durante l’anno. Sempre nel 2019 esce il loro primo disco dal vivo “Live at La Tenda” per Burning Wax Records. Nel 2020 firmano con All Right Riserva Recordz e pubblicano “Interregnum EP”, opera di passaggio in attesa del loro terzo LP.

Nel 2022 trovano in Carmelo Pipitone (Marta sui i Tubi, O.r.k., Dunk) il produttore artistico del nuovo disco (“Fear Makes You Pale“) che lo vedrà anche come guest per la title track del disco e in altre tracce. Sono in uscita per la primavera 2024 con il suddetto album.

https://instagram.com/monolithgrows/