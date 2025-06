Fara Rock Festival a Bergamo dal 16 al 21 luglio

Fara Rock Festival 2025

Dal 16 al 21 luglio: sei giorni di musica, emozioni e novità

Ogni estate, al Fara Rock Festival, la musica si trasforma in un linguaggio universale capace di unire generazioni, culture e sogni. Un evento autentico e coinvolgente che da oltre trent’anni anima il panorama musicale lombardo.

Dal 16 al 21 luglio 2025, il festival torna con una nuova edizione pronta a far saltare, cantare e emozionare migliaia di appassionati. In programma: grandi nomi, nuove proposte e tante sorprese che renderanno l’esperienza ancora più ricca.

Un viaggio tra i generi

L’edizione 2025 propone una line-up variegata, che abbraccia reggae, punk, world music e sonorità contemporanee.

Mercoledì 16 luglio : si parte con energia grazie alla storica Banda Bassotti , affiancata dai travolgenti Cornoltis .

Giovedì 17 luglio : arrivano i Mellow Mood , in tour mondiale tra USA, Francia, Spagna, Germania e Slovacchia.

Venerdì 18 luglio : spazio a Simone Panetti , cantante e content creator fuori dagli schemi.

Sabato 19 luglio : il weekend entra nel vivo con 18K , Macello e ospiti a sorpresa.

Domenica 20 luglio : attesissimo appuntamento con Alborosie , icona mondiale del reggae, accompagnato da DJ Sistah Vibes .

Lunedì 21 luglio: chiusura in grande stile con Matrioska e Skabomer.

Le novità dell’edizione 2025

Quest’anno il festival si arricchisce di due nuove attrazioni:

Uno stand di tatuaggi , per chi vuole portare con sé un ricordo indelebile dell’esperienza;

La pasticceria Matteo Manzotti, che delizierà i visitatori con specialità dolciarie artigianali.

Confermate le aree storiche del festival: ristorante, bar, pizzeria e l’immancabile area gadget, dove acquistare i prodotti ufficiali del Fara Rock.

Una storia lunga trent’anni

Nato nel 1994 come un piccolo raduno tra amici appassionati di musica, il Fara Rock è diventato nel tempo un punto di riferimento per la scena musicale lombarda. Sin dall’inizio, ha mantenuto intatto lo spirito autentico e comunitario che lo caratterizza ancora oggi.

Musica e solidarietà: un binomio vincente

Il Fara Rock è anche impegno sociale. L’associazione organizzatrice, compatibilmente con le spese, devolve parte del ricavato in beneficenza. In oltre trent’anni di attività, sono stati donati più di 100.000 euro a cause meritevoli, dimostrando come la musica possa essere anche uno strumento di solidarietà.

Informazioni e prevendita biglietti:

Fara Rock – Via Angelo Reseghetti, 116, Fara Gera d’Adda Bergamo

@fararock

Prevendita biglietti per il concerto di Alborosie

Gli altri eventi sono gratuiti,