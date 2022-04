“Fantasmi di Questa Città” è il nuovo singolo di Francesca Anastasi

Da martedì 26 aprile è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming “Fantasmi di Questa Città”, il nuovo singolo della cantautrice di Seregno Francesca Anastasi. È online su YouTube anche il video ufficiale.

Scritto dalla stessa Francesca Anastasi e arrangiato da Kupo, che ne ha curato la produzione, “Fantasmi di Questa Città” è un brano intimo e struggente in cui l’artista descrive un percorso di crescita personale che passa attraverso il riconoscimento della solitudine come esperienza esistenziale di libertà.

La musica, imperniata su sonorità elettroniche minimali e rarefatte, si sposa con il mood della canzone, che alterna momenti di lucida introspezione e immaginari onirici.

«”Fantasmi di Questa Città” racconta i pensieri e i ricordi che affiorano nella mente di una donna che cammina per le strade della sua città natale – spiega Francesca Anastasi – Il testo è una riflessione sul senso della malinconia, sulle persone che scorrono all’interno del nostro cammino per poi diventare fantasmi; sull’incertezza di chi rimane isolato, consapevole di poter contare solo sulle proprie forze. Allo stesso tempo, questa canzone è un inno alla libertà e al coraggio di uscire da schemi prestabiliti per seguire la propria strada, senza dover rendere conto a nessuno, fino ad accettare la propria solitudine, ad essere “orgogliosi” delle proprie sofferenze e ad abbracciare i propri fantasmi».

Il videoclip che accompagna il singolo, realizzato a Seregno da Fabio Bruno, è un piano-sequenza in slow motion che ritrae la cantante mentre cammina tra le vie della sua città.

«La videocamera – spiega il regista – diventa la testimone discreta e invisibile di un momento di intima riflessione. Attraverso giochi di luci e di contrasti vengono ricreati i chiaroscuri emotivi evocati nel testo, richiamando al tempo stesso l’atmosfera fumosa della canzone, in bilico fra la realtà e il sogno. Quel sogno che è in parte incubo e tormento, ma può diventare anche un ricordo in cui rifugiarsi».

BIO

Francesca Anastasi è una cantante, cantautrice e insegnante di educazione musicale attiva nella provincia di Monza e Brianza e nel milanese. Si avvicina alla musica da adolescente, nel 2007, per poi affiancare agli studi canori quelli pianistici e, successivamente, chitarristici. Dopo la laurea in musicologia, conseguita nel 2016, inizia a lavorare come insegnante di educazione musicale presso le scuole medie statali.

Da sempre portata per la scrittura, diventa frontwoman e autrice di svariati progetti pop, rock e alternative. Nel 2015 fonda la band alternative rock Alchemical Connection, con cui pubblica due singoli, “Paper Crush” e “A.S.A”. Nel 2019 esce l’album “Afraid of the Light”, da cui viene estratto il singolo “Glow”.

Nel 2020, sotto la produzione di Kupo, pubblica il suo primo singolo come solista “Talkin’ to the Walls”, brano dalle sonorità dream pop ed elettroniche.

Nello stesso anno inizia a lavorare a un progetto solista che mantenga le atmosfere sognanti già sperimentate in “Talkin’ to the Walls”, con testi in italiano. Compone e registra numerosi singoli ancora inediti. “14 Anni”, pubblicato il 29 ottobre 2021, è il primo di questi a vedere la luce, seguito da “Fantasmi di Questa Città”, il nuovo brano disponibile in digitale dal 26 aprile 2022.

CREDITI

“Fantasmi di Questa Città”

Testo e musica di Francesca Anastasi

Prodotto e arrangiato da Kupo

Videoclip a cura di Fabio Bruno

Aiuto-regia a cura di Alex Colombo

